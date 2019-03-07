شكرا لقرائتكم خبر عن السفارة السعودية بالقاهرة تُطلِق حملة للتعريف بدور المرأة في المملكة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تزامنًا مع اليوم العالمي للمرأة، تُطلق سفارة المملكة العربية بالسعودية بالقاهرة، الخميس، من خلال حساباتها على منصات التواصل الاجتماعي، حملة للتعريف بالدور الذي تلعبه المرأة السعودية في شتى المجالات، بعد الدعم الكبير من القيادة السياسية الرشيدة.

وترصد الحملة التي تستمر لمدة أسبوع، كافة الجهود التي تتبناها حكومة المملكة العربية السعودية من أجل تعزيز مشاركة المرأة في مسيرة التنمية والتقدم، ارتكازًا على رؤية المملكة 2030، مع تسليط الضوء على أبرز النماذج الناجحة محليًا ودوليًا.

تنطلق الحملة تحت عنوان (هُنا المرأة السعودية)، مع إطلاق هاشتاج مُصاحب على منصات التواصل الاجتماعي التابعة للسفارة تحت نفس العنوان (#هُنا_المرأة_السعودية).

جدير بالذكر أن حملة «هُنا المملكة» هي حملة تعريفية دشنتها سفارة المملكة العربية السعودية في شهر نوفمبر 2018، لإلقاء الضوء على كل ما تشهده المملكة من تنمية وتطوير متسارعين في كافة المجالات، تحت قيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وولي عهده، الأمير محمد بن سلمان