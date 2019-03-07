شكرا لقرائتكم خبر عن «أوقاف الإسكندرية» تنهي خطتها الدعوية خلال شهر رجب: 440 أمسية بـ110 مساجد والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أنهت مديرية أوقاف الإسكندرية خطتها الدعوية لشهر رجب لعام ١٤٤٠ هجرية من خلال إقامة أمسيات دينية دعوية في 10 مساجد يتم اختيارها من كل إدارة من الإدارات العشرة وذلك بالتزامن في وقت واحد.

وقال الشيخ حسن عبدالبصير مدير الدعوة في مديرية اوقاف الاسكندرية ان إدارة الدعوة أعدت الخطة الدعوية لشهر رجب بعنوان: دروس وعبر من الإسراء والمعراج كما تهتم بقضايا المياه والمحافظة عليها وعدم تلويثها والاقتصاد في استعمالها بمناسبة اليوم العالمي للمياه الموافق ٢٢ مارس .

وأوضح عبدالبصير أن الخطة مقامة على أربع أسابيع هي :الأسبوع الأول بعنوانه: صناعة الحياة وأول دروسه يوم الأحد ١٠ مارس عن قيمة التخطيط والتنظيم والأخذ بالأسباب وسلامة الصدر وصفاء القلب يوم الاثنين ١١ مارس ٤ رجب وقيمة التكافل والتعاون وتحقيق الوحدة ونبذ الفرقة الثلاثاء ٥ رجب .

وأشار إلى أن الأسبوع الثاني ينطلق تحت عنوان صيانة الإنسان وحفظ اللسان وقيمة العفة وحفظ الأنساب وأثر ذلك على الفرد والمجتمع يوم ١٧ مارس ١٠ رجب والماء في القرآن والسنة ١٨ مارس ١١ رجب وقيمة المياه وواجب الحفاظ عليها بمناسبة اليوم العالمي للمياه ١٩مارس ١٢ رجب مشيرا إلى ان الأسبوع الثالث وعنوانه «قيمة الأخلاق» من خلال قيمة التسامح والرحمة والتأكيد على ثقافة الألفة ونبذ العنف ( أحداث الطائف ) وفقه الحوار (قصة عداس ) وقيمة الحياء.

ولفت إلى أن الأسبوع الرابع ينطلق تحت عنوان قيمة العمل والبناء من خلال محاضرات تشمل اهتمام الإسلام بالإنسان قبل الميلاد ( بل أرجو أن يخرج الله من أصلابهم من يعبدالله وأمانة تقديم النصيحة والتكريم الإلهي للحبيب محمد صلى الله عليه وسلم.

وقال مدير الدعوة إلى ان المستهدف في كل إدارة ١٠ مساجد في إحدى عشرة إدارة أسبوعيا ليصل عدد الأمسيات أسبوعيا ١١٠ وشهريا ٤٤٠ أمسية تشمل كل بقاع الإسكندرية.