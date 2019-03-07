شكرا لقرائتكم خبر عن «توماس كوك» تستهدف جذب 820 ألف سائح للبحر الأحمر خلال 2019 والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلنت شركة توماس العالمية البريطانية للسياحة والطيران أنها تسعي لتحقيق الحجز لـ420 ألف سائح صيني وروسي إلى المنتجعات السياحية بالبحر الأحمر خلال عام ٢٠١٩ بالإضافة إلى ٤٠٠ ألف سائح أخرى من جنسيات ألمانيا وإنجلترا وهولندا وبولندا وبلجيكا والنمسا.

وأكد حسام الشاعر، رئيس مجلس إدارة غرفة شركات السياحة، خلال اجتماعه مع فرانك هاوز رئيس مجلس ادارة شركة توماس كوك العالمية بحضور الدكتورة رانيا المشاط وزيرة السياحة ومودي الشاعر رئيس احدي شركات السياحة الكبري ووكيل الشركة البريطانية في مصر على هامش فاعليات بورصة برلين للسياحة ان الشركة البريطانية تسعي ان يكون السوق الصيني من اهم الاسواق المصدرة للسياحة للبحر الاحمر بعد افتتاح فرع لها في الصين وانه فور استئناف السياحة الروسية لمصر سيتم الحجز لنحو ١٢٠ الف سائح صيني خلال ٢٠١٩ من خلال توماس كوك.

من جانبه، أكد سيد الجابري، وكيل شركة «توماس كوك» السياحية البريطانبة في مصر، ارتفاع عدد الرحلات الجوية من المطارات الانجليزية للغردقة من ١٤ إلى ٢٤ رحلة اسبوعيا تلبية لارتفاع الطلب من السائحين الانجليز لقضاء اجازاتهم الشتوية في منتجعات البحر الاحمر السياحية ليصبح السائحون الانجليز من اهم السائحين الذين يزورون الغردقة ليصبح اجمالي الرحلات الجوية التي تنظمها الشركة لمنتجعات البحر الاحمر نحو ١٠٤ رحلة طيران شارتر شهريا من مختلف المطارات البريطانية بينها ٨ رحلات لمطار مرسي علم و٩٦ رحلة لمطار الغردقة.

كانت شركة توماس كوك قد أعلنت ارتفاع نسبة الحجز لقضاء العطلات في مصر مقارنةً بالعام الماضي، كما أن عدد السائحين لدى شركة توماس كوك أصبح قريبًا مما كان عليه في عام 2015 وان مصر عادت مرةً أخرى لتُصبح مقصدًا يحلم به مئات الآلاف من السائحين البريطانيين وأن الاستقرار الأمني والسياسي في مصر دفع السائحين البريطانيين للتوجه إليها بصورة مكثفة منذ بداية العام الجاري خاصة في منتجعات البحر الأحمر.

من جانبه، أكد بشار أبوطالب، نقيب المرشدين السياحيين بالبحر الأحمر، أن السائحين البريطانيين أصبحت الغردقة ومرسى علم لهم من أهم الوجهات السياحية.

ومن جانبه اكد سيد الجابري وكيل شركة توماس كوك البريطانية العالمية للسياحية والطيران في مصر ان اجمالي الرحلات الجوية التي تنظمها الشركة لمنتجعات البحر الاحمر وصل نحو ١٠٤ رحلة طيران شارتر شهريا من مختلف المطارات البريطانية بينها ٨ رحلات لمطار مرسي علم و٩٦ رحلة لمطار الغردقة.