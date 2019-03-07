شكرا لقرائتكم خبر عن «مزارعي الـ1.5 مليون فدان»: منطقة غرب غرب المنيا ستكون عاصمة مصر الزراعية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال المهندس عادل زيدان، رئيس جمعية مزارعي المليون ونصف فدان، إن الهدف من جمعية مزراعي المليون فدان تجميع صغار المزارعين والشباب وتشجيعهم على الاستثمار في المشروع.

وأضاف «زيدان» خلال حواره مع برنامج «الحياة اليوم» المذاع على فضائية «الحياة» أنا هدفنا أيضًا من هذه الجمعية التأكيد على أن المجتمع المدني يستطيع المشاركة في مشروع مثل مشروع المليون ونصف فدان.

وشدد رئيس جمعية مزارعي المليون ونصف فدان، على أنه تم اختيار منطقة غرب غرب المنيا لتكون عاصمة مصر الزراعية، وهذا لأنه تحتل أكبر مساحة من أراضي المشروع، حيث يوجد بها 400 ألف فدان تابعين لشركة الريف المصري، و333 ألف فدان تم إعادة تخصيصهم لمحافظة المنيا بقرار 144 لسنة 2017.