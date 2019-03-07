شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ شمال سيناء يرد على يؤكد عدم الاستماع إلى الشائعات والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أكد اللواء دكتور محمد عبدالفضيل شوشة، محافظ شمال سيناء، مجددا عدم الاستماع إلى الشائعات لما لها من آثار ضارة على الوطن والمواطن.

وحذر المحافظ المواطنين في تصريح صحفي، من الشائعات أو ترويجها حيث إن ترويج الشائعات يعد خيانة للدين والوطن، مشيرا إلى أن الشائعات تعد أشد خطرا على المجتمع من حرب الإرهاب ومواجهة الأعداء، ويجب على الجميع ألا يصدق أو يردد ما يسمعه من أخبار دون التأكد من صحتها .

وأعلن أن تليفونه مفتوح على مدار اليوم لتلقى شكاوى المواطنين ويمكن أي شخص الاستفسار منه عن أي شائعة والتأكد من صحتها أو عدمه، مشيرا إلى أن أهل الشر من العناصر الإرهابية ومن شابههم من المستغلين الذين يطلقون الشائعات بهدف ترويج ما يريدون ترويجه بأعلى الأسعار واستغلال تلهف المواطنين عليها.

وأضاف المحافظ أننا نعد لاحتفالات العيد القومى وذكرى تحرير سيناء والسعى لمزيد من القرارات للتيسير على مواطنى المحافظة.

وحول حرمان بعض المواطنين من الحصص التموينية المدعمة بسبب ارتفاع استهلاك الكهرباء لأكثر من 1000 كيلووات ونتيجة لتراكم الاستهلاك على المواطنين بسبب عدم وجود محصلين أو قارئى عدادات كافين بشركة الكهرباء، أعلن المحافظ أنه تواصل مع وزير التموين بهذا الخصوص موضحا له تضرر الكثير من المواطنين بسبب عجز المحصلين وقارئى العدادات في شركة الكهرباء، وأن الوزير وعد بمراعاة ذلك بالنسبة لأبناء المحافظة، وسيتم بحث الموضوع مع المسئولين في الكهرباء، مطالبا المواطنين باتباع إجراءات التظلم من استهلاك الكهرباء وفق التعليمات.

وحول تضرر بعض المواطنين من صرف التعويضات عن أملاكهم في المنطقة العازلة والأراضى الزراعية، أكد المحافظ أنه جارٍ حاليا صرف المرحلة السابعة من التعويضات بما فيها المنطقة العازلة ومناطق جنوب العريش وفى محيط المطار، وأنه إذا كان هناك تأخير في الصرف للبعض من المراحل السابقة فيعود ذلك بسبب وجود ما يمنع الصرف، كما بشر أصحاب الأراضى الزراعية من الملاك أو مسددى قيمة التمليك بصرف التعويضات المقررة لهم بنسبة 100 %، أما أراضى وضع اليد فتصرف لهم التعويضات بنسب محددة وفقا لكل حالة.

وردا على شكاوى سائقى السيارات من زحام الطوابير على محطة الوقود للتعبئة بالغاز، قال المحافظ إنه تقرر عدم السماح للسائقين ممن تزيد مؤشرات خزانات الوقود لديهم على 50%، والسماح لمن يقل المؤشر لديهم عن 50% فقط بالتزود بالوقود للحد من الطوابير والازدحام، وأنه سيتم تقييمها كتجربة للاستمرار في تنفيذها في حال نجاحها.

وحول انقطاع المياه، خلال الفترة الماضية، أكد المحافظ أنه قد حدثت هزة بسبب انقطاع الكهرباء عن محطات الضخ، وأعلن عن دخول محطة تحلية المياه بطاقة 5000 متر مكعب في المساعيد إلى الخدمة وضخ المياه أوائل الأسبوع المقبل، مما يساهم في تخفيف الأزمة، وسيتبعها افتتاح المحطة الثانية بنفس الطاقة، وإضافة كميات جديدة من المياه المحلاة المخصصة للشرب.

وأشار المحافظ إلى البدء الفعلى في حل بعض المشاكل التي أثيرت خلال الفترة الماضية في مختلف المجالات، وأن الفترة المقبلة ستشهد العديد من التيسيرات للمواطنين.