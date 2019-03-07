شكرا لقرائتكم خبر عن زياد بهاء الدين رئيسًا غير تنفيذي لبنك الإسكندرية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار وافق مجلس إدارة بنك الإسكندرية على تعيين الدكتور زياد أحمد بهاء الدين في منصب رئيس مجلس الإدارة غير التنفيذي. يذكر أن زياد بهاء الدين شغل مناصب عدة، أبرزها نائب رئيس الوزراء، ووزير التعاون الدولى، ورئيس هيئة الرقابة المالية.

كانت هذه تفاصيل خبر زياد بهاء الدين رئيسًا غير تنفيذي لبنك الإسكندرية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المصرى اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.