شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الإسكان: المدن القديمة لم تعد قادرة على العطاء والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أكد الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان، أن الهدف من إقامة المجتمعات العمرانية الجديدة، ومن بينها العاصمة الإدارية ومدينة العلمين الجديدة، مضاعفة المساحة التى يعيش عليها المصريون منذ آلاف السنين من 7 لـ14%، مع خلق فرص عمل ومجتمعات اقتصادية جديدة.

وأضاف «الجزار»، فى مؤتمر صحفى، أمس، أن المخطط الاستراتيجى للدولة أظهر «عدم قدرة المساحة الحالية التى نعيش عليها على خلق أنشطة اقتصادية جديدة تكفى عدد السكان الحالى»، لافتاً إلى أن محاور التنمية والطرق والمدن التى يتم إنشاؤها ليست مجرد مبانٍ، إذ إن المدن القديمة أصابتها الشيخوخة وغير قادرة على العطاء الكافى، ولذلك يجب إنشاء مدن جديدة، ولا يعنى ذلك «أننا سنترك تلك المدن للموت، ولكن سنخفف الأعباء عنها».

وأشار وزير الإسكان إلى أهمية إنشاء «العاصمة الإدارية» بقوله إنها ليست بديلاً للعاصمة القديمة، ولكن مكملة لها من حيث رفع مستوى الخدمات بها، وتوفير المرافق اللازمة من طرق وغيرها، حيث «نقوم بتنفيذ 14 مدينة جديدة من مدن الجيل الرابع، وذلك لأن المدن القديمة اكتفت بما فيها من السكان والخدمات».