شكرا لقرائتكم خبر عن وفد «الحكومات الأفريقية» يتفقد المقر الدائم لاستضافة مكتب إقليم شمال أفريقيا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

زار وفد منظمة المدن والحكومات المحلية المتحدة الأفريقية «UCLGA» برئاسة جان بيير مباسي، السكرتير العام للمنظمة، الخميس، المقر الدائم الذي يتم تجهيزه حالياً بالقاهرة لاستضافة مكتب إقليم شمال أفريقيا بمنطقة حي النزهة، وكان في استقبال الوفد من محافظة القاهرة كل من محمد حنفي، السكرتير العام، واللواء إبراهيم صابر، نائب المحافظ للمنطقة الشرقية ورئيس حي النزهة.

حضر الزيارة كل من السفير محمد حجازي، مستشار وزير التنمية المحلية، ووفد المنظمة الذي يضم كلا من سعاد زايدي، عضو اللجنة الخارجية بالبرلمان المغربي، ونائبة عمدة مدينة الرباط، ويوسف تنارت، المدير المالي والإداري بالمنظمة، وأمروش الحسن، رئيس بلدية أركانه بمحافظة أغادير المغربية، عضو الجمعية المغربية لرؤساء مجالس الجماعات، ومحمد الشرقاوي، مدير البروتوكول والعلاقات بين المؤسسات بالمنظمة.

وقام الوفد بتفقد المبنى الجاري تجهيزه وتشطيبه لافتتاحه رسمياً خلال العام الجاري لبدء تفعيل التعاون المشترك بين مصر والمنظمة وعقد الاجتماعات المشتركة بين الجانبين وتقسيم المقر فيما يخص غرف العمل وغرفة اجتماعات.

وأعرب جان بيير مباسي، السكرتير العام للمنظمة، رئيس الوفد، عن إعجابه بالمقر وتقديره للجهود الكبيرة التي تم القيام بها من جانب الحكومة المصرية ممثلة في وزارة التنمية المحلية ومحافظة القاهرة لسرعة الانتهاء من إقامة المقر واختيار موقع متميز له.

وأكد «بيير» أن هذا ليس غريبا على الدولة المصرية في ظل قيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي لمصر ورئاسته الحالية للاتحاد الأفريقي وانفتاحه على التعاون مع دول القارة.

كان اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، قد استقبل اليوم وفد المنظمة بمقر الوزارة وذلك بحضور كل من اللواء خالد عبدالعال، محافظ القاهرة، والدكتور علاء عبدالحليم، محافظ القليوبية، والدكتورة منال عوض، محافظ دمياط، وعدد من قيادات وزارة التنمية المحلية.

وأكد اللواء محمود شعراوى أن الوزارة تسعى خلال عام 2019 إلى توفير بعض البرامج التدريبية الموجهة للكوادر الأفريقية في المحليات، مشيرا إلى أنه يمكن تنفيذ تلك البرامج في مركز سقارة للتدريب التابع لوزارة التنمية المحلية وذلك بالتنسيق مع الوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية.

وأضاف أن الوزارة مهتمة بتفعيل التعاون مع دول القارة الأفريقية في مجال المحليات خلال العام الجارى، وأن ذلك التعاون انطلق في شهر نوفمبر الماضى بعد المشاركة بوفد مصرى رفيع المستوى برئاسته و3 محافظين في القمة الثامنة لمؤتمر المدن والحكومات المحلية الأفريقية بالمغرب.

وكشف اللواء شعراوى عن دراسة الوزارة بالتنسيق مع الوزارات والجهات المعنية لعقد المؤتمر الأول لوزراء التنمية المحلية الأفارقة بالتزامن مع افتتاح مقر مكتب شمال أفريقيا لمنظمة المدن والحكومات المحلية المتحدة الأفريقية بالقاهرة خلال العام الجارى.

جدير بالذكر أنه تم اختيار كل من اللواء خالد عبدالعال محافظ القاهرة (ممثل دائم) والدكتور علاء عبدالحليم محافظ القليوبية كعضوين بالمجلس الأفريقى من ضمن التسعة مقاعد المخصصة لإقليم شمال أفريقيا بالمجلس الأفريقى للمنظمة، بالإضافة إلى أنه تم انتخاب الدكتورة منال عوض ميخائيل، محافظ دمياط، كأحد أعضاء مجلس «شبكة النساء المحلية المنتخبة» من ضمن التسعة مقاعد المخصصة لإقليم شمال أفريقيا.