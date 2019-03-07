رئيس "TUI" العالمية: مصر أهم مقصد سياحي لألمانيا.. وافتتاح 3 فنادق قريبًا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب يوسف عفيفي

عقدت الدكتورة رانيا المشاط وزيرة السياحة، اجتماعًا مع فريدريش يوسن الرئيس التنفيذي لمجموعة شركات TUI العالمية وقيادات المجموعة في اليوم الثاني من بورصة برلين السياحية ITB التى تعقد حاليا في العاصمة الألمانية برلين خلال الفترة من 6-10 مارس الحالي، بحضور اللقاء السفير بدر عالحملات الترويجية المشتركة.

وأشار الرئيس التنفيذي لمجموعة TUI، إلى إمكانية تعاون المجموعة مع شركائها من منظمي الرحلات في السوق الصينية لوضع برامج سياحية لجذب السائحين من السوق الصينية إلى مصر.

وقال فريدريش إن مجموعة شركات TUI تسعى لزيادة الاستثمارات السياحية للمجموعة في مصر، كاشفًا عن أن المجموعة ستفتتح ثلاثة فنادق جديدة في الغردقة قريبًا.

وأضاف أن المجموعة تبحث إمكانية زيادة استثماراتها في مرسى علم، كما أشار إلى عودة خطوط الطيران التابعة لمجموعته إلى الأقصر.

وأكد أن هناك زيادة كبيرة في أعداد السياحة الوافدة إلى مصر من قبل عملاء المجموعة، مضيفا أن مصر من أهم المقاصد السياحية بالنسبة للسوق الألمانية.

وأوضحت الوزيرة أن الوزارة تعمل حاليا على مراجعة نظام العمل والضوابط والمعايير الخاصة بهذه الحملات لتكون أكثر تأثيرا وفعالية في الترويج لمصر وتكون متسقة مع محاور الحملة الترويجية الجديدة.

وأشار البيان إلى أن اللقاء ناقش دور برنامج تحفيز الطيران الجديد الذي أطلقته الوزارة بالتعاون مع وزارة الطيران المدني في نوفمبر الماضي في زيادة أعداد السياحة إلى مصر.

ومن جانبها أوضحت الوزيرة أنه يتم العمل على الانتهاء من صرف المستحقات المتأخرة المتعلقة ببرنامج لتحفيز الطيران السابق بانتظام.

وأكدت المشاط أن هناك خطة متكاملة لرفع وتطوير جودة الخدمات المقدمة للسائحين، لافتة إلى أنه يتم حاليا الانتهاء من منظومة تحديث معايير تصنيف الفنادق المصرية بالتعاون مع خبراء من منظمة السياحة العالمية، بالإضافة إلى الاستثمار في رفع كفاءة العاملين بقطاع السياحة.