الجامعة الأمريكية بالقاهرة تفتتح مركزًا للتطوير المهني بجامعة سوهاج

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد قاسم:

احتفلت الجامعة الأمريكية بالقاهرة والوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، الخميس، بافتتاح المركز الجامعي للتطوير المهني بجامعة سوهاج، في إطار مشروع يهدف إلى تقديم التوجيه المهني والتدريب المجاني على المهارات التوظيفية وريادة الأعمال لسد الفجوة بين التعليم الجامعي واحتياجات سوق العمل والصناعة.

وقالت شيري كارلين مدير الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية بمصر -في تصريح اليوم-، "نحن سعداء بافتتاح المركز الجامعي للتطوير المهني بجامعة سوهاج، ضمن خطة لإنشاء 20 مركزا لخدمة أكثر من 70 % من طلاب الجامعات الحكومية في مصر"، موضحة أن تأثير هذا المشروع لن يقتصر على خدمة الطلاب فحسب بل سيكون له تأثير إيجابي على ربط الجامعات بسوق العمل وتقليل معدل البطالة بين الخريجين.

من جانبه، أكد رئيس جامعة سوهاج الدكتور أحمد عزيز عبد المنعم، أن هذا الحدث هو إضافة في طريق خدمة الطلبة وإعدادهم لمتطلبات سوق العمل وجعلهم أكثر قدرة على المنافسة.

ويسعى المشروع لتمكين وإعداد نحو مليون طالب، عن طريق تقديم خدمات التوجيه المهني ومهارات التوظيف وريادة الأعمال لزيادة القدرة التنافسية للخريجين، وقد تم بالفعل افتتاح مراكز لهذا الغرض في جامعات المنيا وبني سويف والمنصورة والسادات والإسكندرية.