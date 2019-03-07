الأوقاف تعلن موضوع خطبة الجمعة.. وتقرر ترجمتها إلى 10 لغات

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمود مصطفى:

قررت وزارة الأوقاف، نشر خطبة الجمعة أسبوعيًا وترجمتها لـ10 لغات، وأن تكون "الشهادة في سبيل الله بين الحقيقة والادعاء" هي موضوع خطبة الجمعة غدًا.

وأضافت الوزارة في بيان، أنه سيجرى نشر الخطبة مكتوبة ومسموعة ومرئية (بالصوت والصورة) من خلال قيام عدد من أساتذة اللغات المتخصصين بتسجيلها بالمركز الإعلامي بوزارة الأوقاف أسبوعيا، إضافة إلى نشرها مسموعة باللغة العربية، ومرئية بلغة الإشارة خدمة لذوي القدرات الخاصة.

وأوضحت الوزارة، أن ذلك يأتي في إطار واجبها التوعوي والدعوي تجاه ديننا وبيان يسره وسماحته وعنايته بكل ما فيه صالح الإنسانية وسعادتها ورقيها، ونشر مكارم الأخلاق والقيم الإنسانية، ومواجهة ومحاصرة الفكر المتطرف، وفي ضوء إيماننا بأن ديننا دين الرحمة للناس أجمعين، وحرصنا على ترسيخ أسس التعايش السلمي بين الناس جميعا من خلال حوار الحضارات لا تصادمها.