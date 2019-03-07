نيابة أمن الدولة تُقرر حبس أمل الكاشف 15 يومًا على ذمة التحقيقات

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب -طارق سمير:
قررت نيابة أمن الدولة، اليوم الخميس، حبس ملك الكاشف، "المتحولة جنسياً" 15 يومًا على ذمة التحقيقات، في القضية رقم 1739 لسنة 2018، لمشاركتها جماعة إرهابية.
وقال عمرو محمد، محامي "الكاشف" في تصريحات صحفية، اليوم الخميس، إن النيابة استندت للمتهمة تهمة مشاركة جماعة إرهابية، باستخدام حساب على شبكة المعلومات الدولية "فيسبوك"، وارتكاب جريمة معاقب عليها قانونا بهدف الاخلال بالنظام العام.
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