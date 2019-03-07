مصر | "أمن القاهرة" يضبط عاطلين سرقا سيارة ملاكي ومسكن سيدة بالإسكندرية

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "أمن القاهرة" يضبط عاطلين سرقا سيارة ملاكي ومسكن سيدة بالإسكندرية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

نجح ضباط مباحث القاهرة في ضبط شخصين بحلوان لقيامهما بسرقة سيارة ملاكي ومسكن إحدى السيدات بالإسكندرية.

ووردت معلومات لوحدة مباحث قسم شرطة حلوان مفادها قيام شخصان بالتردد على منطقة عرب راشد بدائرة القسم لعرض سيارة للبيع بثمن بخس لا يتناسب مع قيمتها الحقيقية.

وعقب تقنين الإجراءات وبإعداد الأماكن اللازمة تم ضبط كلٍ من "مصطفى.ع.ع"، سن 35، و"عبد العزيز .ث.م"، سن 31، مقيمان بمحافظة الإسكندرية، وبحوزتهم سيارة ملاكي ليس لها مستندات ملكية.

وبمناقشتهما عن مصدر السيارة اعترفا بسرقتها من محافظة الإسكندرية بأسلوب "المفتاح الأصلي" عقب الاستيلاء عليه وكذا "جهاز كمبيوتر محمول - مبلغ مالي" من داخل مسكن إحدى المواطنات، مقيمة بدائرة قسم شرطة المنتزه أول بمحافظة الإسكندرية بأسلوب " التسلق " وأضافا بتصرفهما في جهاز الكمبيوتر " لاب توب " بالبيع بمحافظة الإسكندرية وإنفاقهما المبلغ المالي المستولى عليه على متطلباتهما الشخصية.

وباستدعاء المجني عليها تعرفت على السيارة واتهمتهما بالسرقة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

Advertisements