مصر | سقوط 3 تجار مخدرات هربوا 250 طربة حشيش داخل 3 سيارات بالمعادي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر سقوط 3 تجار مخدرات هربوا 250 طربة حشيش داخل 3 سيارات بالمعادي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تمكن ضباط مكافحة المخدرات بالقاهرة من ضبط 25 كيلو حشيش مخبأة داخل 3 سيارات بمنطقة المعادي بعد قيام تشكيل عصابي بتهريبها من الساحل الشمالي.

وتعود تفاصيل الواقعة عندما وردت معلومات لضباط مكافحة المخدرات بالقاهرة مفادها قيام 3 عناصر إجرامية خطرة كونوا فيما بينهم تشكيلاً عصابياً تخصص في تهريب المواد المخدرة من الساحل الشمالي الغربي للبلاد وترويجه على نطاق بمحافظتي القاهرة والجيزة حيث تم ضبطهم وتبين اتهام أحدهم في 18 قضية متنوعة ومحكوم عليه فى قضيتى " تبديد ، سلاح " وأخر محكوم عليه بالسجن عشر سنوات فى قضية مخدرات) وذلك فى كمين أعد خصيصاً لضبطهم حال تواجدهم بدائرة قسم شرطة المعادى بالقاهرة ، مستقلين ثلاثة سيارات وبحوزتهم 250 طربة لمخدر الحشيش وزنت 25 كيلو جرام ، مبالغ مالية ، 3 هواتف محمولة.

وتحرر المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لتولي التحقيقات.