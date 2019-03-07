شكري ونظيره التونسي يناقشان تطورات القضايا العربية

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وزير الخارجية سامح شكري ونظيره التونسي خميس الجهيناوي

استقبل سامح شكري وزير الخارجية، اليوم الخميس، خميس الجهيناوي وزير الشؤون الخارجية التونسي، وذلك في إطار انعقاد أعمال آلية التشاور السياسي بين البلدين برئاسة وزيري الخارجية. وصرح المستشار أحمد حافظ المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، بأن شكري ثمن في بداية اللقاء قوة ومتانة العلاقات بين البلدين، التي تعد امتدادا للروابط التاريخية والثقافية والاجتماعية التي تجمع بين البلدين والشعبين الشقيقين، مشيدا بالمستويات المتميزة التي وصلت إليها العلاقات على كافة الأصعدة خلال السنوات الماضية في ظل حرص القيادتين السياسيتين في البلدين على ترسيخ أطر الشراكة.

وأضاف حافظ، أن شكري أكد خلال اللقاء على أهمية دورية انعقاد أعمال آلية التشاور السياسي بين البلدين للتعامل مع كافة الموضوعات الثنائية والقضايا الإقليمية محل الاهتمام المشترك، وتناولت المناقشات التقدم المحرز في مجالات التعاون الثنائي القائم، واستطلاع آفاق جديدة للعلاقات المشتركة لما فيه خير ومصلحة الشعبين

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