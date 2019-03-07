انت الان تتابع «الأوقاف» تكشف حقيقة تعيين مؤذن «أخرس» ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

وزير الأوقاف مختار جمعة

نفت وزارة الأوقاف، ما أثير بشأن ما ذكرته بعض المواقع على لسان سعيد نعمان الذي لقبته بعضو لجنة الفتوى العليا بالأزهر الشريف من تعيين مؤذن أخرس بالأوقاف، مؤكدة أن هذا الأمر يثير الريبة ويوحي افتراء بأن هناك فسادًا ومحسوبية، ويثير الرأي العام، ويشككه ظلمًا في مؤسسات الدولة، بحسب ما أكدته الوزارة. كشف الدكتور سعيد نعمان، عضو في لجنة الفتوى بالأزهر، خلال لقاء تليفزيوني على فضائية «أون إي»، تعيين مؤذن أخرس وأنه موجود بالدليل والمستندات في وزارة الأوقاف، حيث رفض الكشف عن هويته أو مكان عمله.

Advertisements

وبينت الوزارة أن المذكور ليس عضوا بأي لجنة من لجان الفتوى بالأزهر لا العليا ولا غير العليا، ولا علاقة له الآن بأي مؤسسة دينية لا الأزهر الشريف ولا مجمع البحوث ولا وزارة الأوقاف. وتابعت: الوزارة منذ تولي وزيرها الحالى مختار جمعة لم تعين أي مؤذن على الإطلاق مما ينتفي معه ما أثاره هذا المدعو من الريبة،