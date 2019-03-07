انت الان تتابع «الأوقاف» تكشف حقيقة تعيين مؤذن «أخرس» ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل
وزير الأوقاف مختار جمعة
نفت وزارة الأوقاف، ما أثير بشأن ما ذكرته بعض المواقع على لسان سعيد نعمان الذي لقبته بعضو لجنة الفتوى العليا بالأزهر الشريف من تعيين مؤذن أخرس بالأوقاف، مؤكدة أن هذا الأمر يثير الريبة ويوحي افتراء بأن هناك فسادًا ومحسوبية، ويثير الرأي العام، ويشككه ظلمًا في مؤسسات الدولة، بحسب ما أكدته الوزارة. كشف الدكتور سعيد نعمان، عضو في لجنة الفتوى بالأزهر، خلال لقاء تليفزيوني على فضائية «أون إي»، تعيين مؤذن أخرس وأنه موجود بالدليل والمستندات في وزارة الأوقاف، حيث رفض الكشف عن هويته أو مكان عمله.
وبينت الوزارة أن المذكور ليس عضوا بأي لجنة من لجان الفتوى بالأزهر لا العليا ولا غير العليا، ولا علاقة له الآن بأي مؤسسة دينية لا الأزهر الشريف ولا مجمع البحوث ولا وزارة الأوقاف. وتابعت: الوزارة منذ تولي وزيرها الحالى مختار جمعة لم تعين أي مؤذن على الإطلاق مما ينتفي معه ما أثاره هذا المدعو من الريبة،
وبينت الوزارة أن المذكور ليس عضوا بأي لجنة من لجان الفتوى بالأزهر لا العليا ولا غير العليا، ولا علاقة له الآن بأي مؤسسة دينية لا الأزهر الشريف ولا مجمع البحوث ولا وزارة الأوقاف.
وتابعت: الوزارة منذ تولي وزيرها الحالى مختار جمعة لم تعين أي مؤذن على الإطلاق مما ينتفي معه ما أثاره هذا المدعو من الريبة، بل إن الوزارة قد بدأت في البث التجريبي للأذان الموحد تمهيدًا لتعميمه.
وأشارت الوزارة إلى أن جابر طايع رئيس القطاع الديني قرر منع نعمانى من صعود المنبر أو أداء أي دروس دينية بالمساجد أو إمامة الناس بها وتوجيه الشئون القانونية بالوزارة بسرعة تحرير محضر للمذكور، لأن الوقت لا يحتمل إثارة الرأي العام وتأليبه بالتدليس في العرض، علما بأن الأوقاف كانت قد ألغت ترخيصا طلبه في أغسطس 2018م للشكاوى المتكررة ضده.
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