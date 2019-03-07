انت الان تتابع للمرة الثانية.. قطع المياه عن مدينة أسوان بالكامل ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

صورة أرشيفية

للمرة الثانية وفي أقل من أسبوع واحد، قررت شركة مياه الشرب والصرف الصحى بأسوان، قطع المياه عن مدينة أسوان بالكامل، لمدة 12 ساعة كاملة، اعتبارًا من مساء غد الجمعة، وحتى صباح اليوم التالى يوم السبت، وذلك نظراً لقيام الشركة، باستكمال أعمال تغيير محابس مياه الشرب في كامل مدينة أسوان، على حسب البيان الذي أعلنته شركة المياه بالمحافظة، اليوم، إذ أهابت بالمواطنين والجهات الخدمية المعنية بتوفير احتياجاتهم واحتياجات المواقع الخدمية من مياه الشرب قبل تلك الفترة المحددة.

وحثت الشركة المواطنين والجهات المختلفة بالاتصال على الخط الساخن للشركة رقم "125"، فى حالة الاحتياج لسيارات مياه الشرب، والتي سيتم توفيرها بالمجان من خلال سيارات الشركة. يأتي هذا فى الوقت الذى تعانى فيه محافظة أسوان، من مشكلات مرتبطة بتهالك البنية التحتية لمرفق مياه الشرب والصرف الصحى، الذى تسبب فى حالة

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