شكرا لقرائتكم خبر عن محافظة الجيزة يعلن انتهاء تحويل 120 ألف بطاقة تموينية إلى إليكترونية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة، اليوم الخميس، عن انتهاء المحافظة من التعامل ببطاقات التموين الورقية حيث قامت مديرية التموين والتجارة الداخلية بتحويل 120 ألف بطاقة ورقية إلى بطاقات الكترونية والتي ستساهم في الحد من التلاعب في الأموال المخصصة للدعم والقضاء على تكرار الأسماء المقيدة في أكثر من بطاقة وضمان وصول الدعم لمستحقيه وإنهاء معاناة المواطنين.

تصريحات المحافظ جاءت خلال اجتماع المجلس التنفيذي، والذي عقد بديوان عام المحافظة حيث تم استعراض مجهودات أجهزة التموين بالمحافظة خلال الشهر، وأكد «راشد» على ضرورة تكثيف أعمال الرقابة على البدالين التموينين والمخابز لضمان وصول الدعم إلى مستحقيه ومواجهة كل أوجه الغش والتدليس.

Advertisements

وقال محافظ الجيزة، إن الدور الرقابي لمديرية التموين أسفر عن تحرير 2770 محضرا بواقع 1785 في مجال المخابز البلدية والطباقي والمطاحن في مخالفات نقص وزن ومخالفة المواصفات وعدم حمل شهادات صحية و129 محضر لبدالين تموين و48 محضر في مجال المواد البترولية والبوتاجاز.

وأوضح هشام كامل، وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بالجيزة، إنه تم البدء في أعمال حصر جميع بطاقات التموين الورقية خلال شهر يونية 2018 والتي بلغت 120 ألف بطاقة ورقية وتم إرسالها إلى وزارة التموين لمراجعة البيانات واستصدار البطاقات وجاري تسليمها إلى أصحابها.

وكشف مدير مديرية التموين خلال عرضة لتقرير عن مجهودات المديرية عن استمرار تدعيم المناطق ذات الكثافات السكانية العالية بقوافل اليوم الواحد والتوسع فيها وزيادة عددها وذلك من خلال إطلاق 8 قوافل يومية بدلا من 4 قوافل بهدف توفير السلع الغذائية بأسعار تنافسية وقد بلغ عدد القوافل خلال الشهر 180 قافلة.