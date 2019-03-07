شكرا لقرائتكم خبر عن فريق الجامعة الألمانية بالقاهرة يشارك في «ماراثون شل البيئي آسيا 2019» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تأهل فريق مبتكري الجامعة الألمانية بالقاهرة للمشاركة في الدورة العاشرة من مسابقة «مارثون شل البيئي أسيا 2019»المقرر إقامتها في ماليزيا في الفترة من 29 إبريل إلى 2 مايو القادم، وذلك للتنافس ضمن أكثر من 120 فريق من دول آسيا ومنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

وقال الدكتور هشام الشريف، رئيس قسم هندسة الأتمتة الصناعية والمشرف على الفريق، إن تأهل طلاب الجامعة جاء بعد اجتيازهم للمرحلة الثانية من الاختبارات الخاصة بمشاركتهم في المسابقة، حيث قام الفريق باستعراض نموذج سيارتهم الكهربائية وإبراز العناصر التي تميزها عن غيرها ومطابقاتها لجميع المواصفات والمعايير الخاصة المطلوبة وهو ما يؤهلها للمنافسة في أي مسابقة عالمية رسمية، كما قاموا بالإجابة عن كافة الأسئلة التي وجهتها لهم لجنة التحكيم المشكلة من محمد حمزة مدير حاضنة الأعمال بالجامعة الأمريكية ‏بالقاهرة، وخالد سعد الأمين العام لرابطة مُصنعي السيارات، نشوي صالح مدير ‏قطاع الاستثمار الاجتماعي بشركة شل مصر، بجانب نخبة من ممثلي الشركة بمختلف قطاعاتها التقنية.

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وأضاف الشريف أن القائمين على أعمال شركة شل مصر أقاموا حفل تقييم وتكريم للمشاركين حرصت فيها على التأكد عن مدى جاهزية السيارات المشاركة، إضافة إلى تقييم مشاريع برامج الرعاية للفرق المتسابقة البالغ عددها 11 فريقاً ممثلى لعدد 8 جامعات واكاديميات مصرية.

وأوضح أن ماراثون شركة «شل البيئي» متاح لمشاركة كافة طلاب كليات الهندسة بأنحاء العالم، حيث تقتضى المشاركة تقديم نموذج لسيارة شريطة أن تكون بها حلول مبتكرة موفرة للطاقة وذات كفاءة واستدامة لها، حيث تحوي هذه المسابقة 3 فئات من السيارات من حيث استخدامها للطاقة، ويشارك فريق الجامعة في فئة السيارت الكهربائية، وقدموا نموذج يحتذى به لتصميم سيارة تعمل بالكهرباء ذات مواصفات شملت التصميم الهندسى لهيكل السيارة – التصميم الكهربائى لجميع أجزاء السيارة من حيث زوايا التحكم والتشغيل وكيفية التوصيل – الإبداع في وسائل الأمان للحفاظ على حياة قائدها ودوائر التشغيل – إتباع الأساليب الهندسية عالية التقنية في تصميم وتصنيع السيارة وتجميعها.

ولفت إلى أن الفاعلية تضمنت تكريم الـ11 فريق الممثل لمصر في المسابقة بماليزيا حيث تم توزيع جوائز مالية تحفيزية لهم قدرت بقيمة 51.000 دولار قسمت عليهم بحسب درجات تميز مشاريعهم، وبه حصد فريق مبتكري الجامعة الألمانية المركز الأول وفازوا بجائزة مالية تقدر بـ7 آلاف دولار نظراً لما ترأته لجنة التحكيم من خبرة حرفية في تصميم وتنفيذ السيارة وهو ما استاقوه من دراساتهم الأكاديمية وورش العمل التي قدمت لهم والتي تناولت كيفية تصنيع سيارة بشكل يسمح لها أن تكون تسويقية تنتج بشكل نهائى في المستقبل القريب من حيث التصميم الخارجى واستهلاك الوقود والاعتماد على مكونات تنتج محلياً، كما أثنى الدكتور على الدعم الذي تلقاه وفريق عمله من مسؤلى الجامعة بالإضافة للمساندة التي قدمها طلاب وأعضاء هيئة التدريس بمختلف كليات الجامعة كل في مجال تخصصه وبلغ عدد الهيئة المعاونة للفريق 60 شخصا.

يشار إلى أن فريق مبتكري الجامعة الألمانية بالقاهرة تأسس عام 2016، شاركوا في مسابقة شل البيئي لعام 2017، فازوا عام 2018 بالمركز الثاني في تطبيق معايير الأمان والسلامة.