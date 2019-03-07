شكرا لقرائتكم خبر عن «علوم القاهرة» تُموّل 20 مشروع تخرج.. و«الخشت»: ربط أبحاث الطلاب بريادة الأعمال والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

نظمت كلية العلوم بجامعة القاهرة وبرعاية الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس الجامعة، الخميس، معرضًا لمشروعات التخرج لطلاب المستوي الرابع ببرنامج التقنية الحيوية والبيولوجيا الجزيئية بالكلية، وبحضور منسقي البرامج، وأعضاء هيئة التدريس والطلاب.

وقال الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة، إن الجامعة يجب أن تتجاوز دورها التعليمي الحالي إلى خدمة الأهداف القومية والوطنية وخدمة الاقتصاد الوطنى وتخريج أجيال تمتلك مهارات ريادة الأعمال والقدرة على الابتكار، والجمع بين التعليم والبحث العلمي واستغلال المعرفة، وإنتاج قيمة مُضافة للاقتصاد الوطني، مُوضحًا أن النّظرة المستقبليّة هي الحاكمة لمسيرة التعليم في جامعة القاهرة لبناء إنسان مصري جديد وخريجين مؤهلين لتحقيق التنمية في المجتمع بواسطة تطوير التعليم وتحقيق التميز في أداء الباحثين.

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وصرح الدكتور عبدالحميد المناوي عميد كلية العلوم بجامعة القاهرة، بأن الكلية قامت بتمويل ٢٠ مشروع تخرج لطلاب المستوى الرابع ببرنامج البيوتكنولوجي، بما يعزز فرص الطلاب للتواصل مع سوق العمل واكتساب المهارات البحثية، وتم اختيار لجنة محكمين لمشروعات الطلاب من بين أساتذة الجامعات والأساتذة العاملين بالمراكز البحثية.

وأضاف، أن مشروعات الطلاب، جاءت وفقًا لما طرحه رئيس جامعة القاهرة الدكتور محمد عثمان الخشت، من رؤية حول ربط مشروعات التخرج للطلاب بريادة الأعمال وفكرة المشروعات الصغيرة المرتبطة بالتنمية بالدولة كخطوة في تحقيق نظام الجيل الثالث الذي تسعي إليه الجامعة.

وفاز أحد المشروعات الطلابية بالمركز الثاني بجائزة إبداع 7 على مستوي الجامعة، وقد ركز المشروع على تقديم حلول غير تقليدية لتحويل المخلفات العضوية إلى بدائل أعلاف، كما فاز مشروع بحثي آخر بأفضل بحث في المؤتمر الطلابي الرابع بكلية طب جامعة عين شمس، وتم قبول أحد الأبحاث للعرض والنشر في المؤتمر الدولي الثاني والعشرون للبترول والثروة المعدنية والتنمية.