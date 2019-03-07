شكرا لقرائتكم خبر عن وزيرة الثقافة تفتتح معرض دمنهور للكتاب في نسخته الرابعة (صور) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

افتتحت الدكتورة إيناس عبدالدايم، وزيرة الثقافة، يرافقها اللواء هشام آمنة، محافظ البحيرة، والدكتور هيثم الحاج على، رئيس الهيئة العامة للكتاب، معرض دمنهور الرابع للكتاب، الذي تنظمه الهيئة المصرية العامة للكتاب، بمكتبة مصر العامة بدمنهور، خلال الفترة من ٧ حتى ١٦ مارس الجاري.

يشارك في المعرض ٣٥ ناشرًا، ويقام على مساحة إجمالية ٨٣٠ متر مربع مقسمة على ٧ برجولات لدور النشر وخيمة بمساحة ١٨٠ متر مربع، وخيمة أخرى بمساحة ٣٧٥ متر مربع، بالإضافة إلى استخدام المسرح الرومانى وقاعات مكتبة مصر العامة بدمنهور في أنشطة المعرض الفنية والثقافية.

Advertisements

وتقام العديد من الندوات على هامش المعرض، ومن أبرز ضيوف الندوات، الدكتور شوقى علام، مفتى الجمهورية، والكاتب الصحفى عبدالمحسن سلامة نقيب الصحفيين، والدكتور مصطفى الفقى، رئيس مجلس إدارة مكتبة الإسكندرية، والدكتور أحمد عواض، رئيس الهيئة العامة لقصور الثقافة، والدكتور تامر مطر، منسق عام مركز الأزهر العالمى للفتوى الألكترونية، والدكتور أشرف زكى، رئيس أكاديمية الفنون، وفريدة عثمان ونور الشربينى بطلا مصر في السباحة والاسكواش، والروائى أحمد مراد، والروائى رضا إمام، والدكتورة عبير قاسم، أستاذ الآثار اليوناينة بجامعة دمنهور، والشاعر فاروق جويدة، والأديب يوسف القعيد، والسينمائى رمسيس مرزوق، والكاتب الصحفى عصام كامل، رئيس تحرير جريدة فيتو، والدكتورة رضا راغب، رئيس الأكاديمية الوطنية لتأهيل وتدريب الشباب، والدكتور اسماعيل عبدالغفار، رئيس الأكاديمية البحرية، والدكتور عمرو حسن رئيس المجلس القومى للسكان.

ويتخلل المعرض حفل توقيع كتاب «خايف ما أطولش السما» للشاعر محمود وجيه، وديوان «رقصة شغف للموت» للشاعرة منى رؤوف، وكذلك مناقشة كتب «قوة مصر الناعمة» للكاتب الصحفى محمود دوير، و«نبى دمنهور» للكاتب كامل رحومة، و«كتاب ألف ليلة وليلة» ترجمة السيد إمام، و«بتوقيت النزيف» للشاعر عمرو الشيخ، و«سبع علامات للحب» للكاتبة غادة كريم، و«عندما تسرق القصيدة» للشاعر بهجت صميدة.

وتقام العديد من العروض الفنية على هامش المعرض وعروض لفرق قصور الثقافة وفرقة البحيرة للفنون الشعبية، وفقرات المواهب وعروض مسرحية، ومسرح العرائس، وعرض مسرحى لفرقة الصم والبكم، وعرض فنى لفرقة البحيرة للموسيقى العربية.

افتتاح «معرض الكتاب» بدمنهور