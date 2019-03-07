شكرا لقرائتكم خبر عن افتتاح أكبر مشروع مصري لإنتاج الأعلاف في الشرق الأوسط بالمنوفية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

افتتحت الدكتورة مني محرز نائب وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، اللواء سعيد عباس محافظ المنوفية، الخميس، أكبر مشروع مصري لإنتاج الأعلاف في منطقة الشرق الأوسط، بالمنطقة الصناعية بمدينة السادات بمحافظة المنوفية، بتكلفة استثمارية تصل إلى ٨٠٠ مليون جنيه حاليًا، ضمن خطة الدولة لتنفيذ مستلزمات الأعلاف للدواجن والأسماك.

وأعلن اللواء سعيد عباس محافظ المنوفية زيادة معدلات تطوير القطاع الصناعي بالمحافظة، مشيرًا إلى أن إجمالي عدد المصانع وصل إلى ٩١٠ مصانع.

وأكد «عباس» أن «الرئيس عبدالفتاح السيسي لا ينام لبذل جهد فائق في تطوير البلاد ومتابعة العمل، وأنا لو لدى فرصة أنام ساعة لا أستطيع أن أقوم بذلك حرصًا على مصلحة المحافظة»، حسب قوله.