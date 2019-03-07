شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الدفاع ونظيره اليوناني يبحثان سبل تعزيز التعاون والعلاقات العسكرية (صور) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

التقى الفريق أول محمد زكى، القائد العام للقوت المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى، الفريق أول بحرى إيفانجلوس إبوستولاكس، وزير الدفاع اليونانى، والوفد المرافق له، الذي يزور مصر حالياً، حيث أجريت له مراسم استقبال رسمية بمقر الأمانة العامة لوزارة الدفاع وعزفت الموسيقات العسكرية السلام الوطنى لكلا البلدين، حسبما ذكر المتحدث الرسمي للقوات المسلحة على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك».

تناول اللقاء تطورات الأوضاع بالمنطقة والمتغيرات على الساحتين الإقليمية والدولية وانعكاسها على الأمن والاستقرار بالشرق الأوسط وسبل تعزيز التعاون والعلاقات العسكرية بين القوات المسلحة لكلا البلدين، كما بحث الجانبان أوجه التعاون في المجالات العسكرية والتدريبات المشتركة بين مصر واليونان وتبادل الخبرات بين الجانبين في مختلف المجالات.

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وأشاد الفريق أول محمد زكى بمستوى التنسيق والتشاور بين البلدين في المجالات العسكرية والأمنية معرباً عن تطلعه أن تشهد المرحلة القادمة مزيداً من التعاون والتكامل المشترك بين القوات المسلحة لكلا البلدين.

من جانبة أكد وزير الدفاع اليونانى على توافق الرؤى تجاه التعامل مع العديد من الملفات والموضوعات التي تمثل تحدياً أمام جهود الأمن والسلم الدوليين، مشيراً إلى حرص بلاده على زيادة التعاون الثنائى بين البلدين في المجالات الدفاعية المختلفة.

حضر اللقاء الفريق محمد فريد رئيس أركان حرب القوات المسلحة وعدد من قادة القوات المسلحة والسفير اليونانى بالقاهرة.

الفريق أول محمد زكى القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى يلتقى وزير الدفاع اليونانى