شكرا لقرائتكم خبر عن القوات المسلحة تنظم عددًا من الندوات التثقيفية بمحافظتي القاهرة والمنيا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

نظمت قيادة قوات الدفاع الشعبي والعسكري بالتعاون مع وزارتي التعليم العالي والتربية والتعليم عدد من الندوات التثقيفية لطلبة الجامعات والمدارس بمحافظتي القاهرة والمنيا، والتى تأتى في إطار جهود القوات المسلحة لزيادة وعى الشباب بالأعمال البطولية للقوات المسلحة وترسيخ روح الولاء والإنتماء والتأكيد على أن بناء الأوطان يبدأ من بناء الأجيال الناشئة، حسبما ذكر المتحدث الرسمي للقوات المسلحة، عبر موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك».

تضمنت الندوات كلمة لقائد قوات الدفاع الشعبى والعسكرى إستعرض خلالها جهود القوات المسلحة في إقتلاع جذور الإرهاب من أرض سيناء الحبيبة، كذلك دور القوات المسلحة في دفع عجلة التنمية وتقديم الدعم لكافة قطاعات المجتمع المدنى لإنجاز المشروعات القومية الكبرى التي تعد نواة المستقبل من أجل توفير الحياة الكريمة للمواطن المصرى.

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من جانبهم، أعرب الطلاب عن إعتزازهم بالقوات المسلحة، مؤكدين أنهم يحملون أسمى مشاعر التقدير والإجلال لقواتنا المسلحة ورجال الشرطة الذين يمثلون درع الوطن وسيفه في الدفاع عن مقدساته.

كما شهدت الندوات تكريم عدد من أسر شهداء ومصابى القوات المسلحة والشرطة نظراً لما قدموه من تضحيات غالية لرفعة شأن الوطن.

تأتى تلك الندوات في إطار سلسلة من الندوات التثقيفية التي تعقدها القوات المسلحة بمختلف المدارس والجامعات المصرية بالمراحل الدراسية المختلفة لتنمية الوعى القومى للأجيال الناشئة.

حضر الندوات رئيس جامعة المنيا ونائب محافظ القاهرة وعدداً من القيادات التنفيذية والشعبية وعدد من أسر شهداء الجيش والشرطة ومصابى العمليات الحربية .