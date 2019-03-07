شكرا لقرائتكم خبر عن وزير التعليم العالي يؤكد أهمية الاستفادة من نظام التعليم الفني والتكنولوجي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

عقد الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، اجتماعًا ظهر اليوم الخميس مع سيتشى كاواتا رئيس المعهد العالي للتكنولوجيا الصناعية AIIT باليابان، والوفد المرافق له، بحضور د. أحمد الحيوي مستشار الوزير للتعليم الفني، وذلك بمقر المجلس الأعلى للجامعات بجامعة القاهرة.

وفي بداية الاجتماع حرص الوزير على التعرف على آراء الوفد الياباني، وأهم الجوالات التي قام بها بالجامعات والمراكز البحثية، مؤكدًا سعادته بما قام به الوفد من أنشطة ولقاءات خلال فترة زيارته لمصر.

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كما أشاد «عبدالغفار» بنظام التعليم الياباني وتطوره، مؤكدًا أهمية الاستفادة منه، خاصة في مجالات التعليم الفني والتكنولوجي والتدريب والذكاء الاصطناعي.

ومن جانبه أكد رئيس المعهد العالي للتكنولوجيا الصناعية باليابان دعم علاقات التعاون مع مصر في مجال التعليم الفني والتكنولوجي، وتدريب الطلاب وأعضاء هيئة التدريس في المرحلة الجامعية الأولى والدراسات العليا في مجالات التكنولوجيا والتعليم الفني.

وفي ختام اللقاء أكد الوفد الياباني سعادتهم بزيارة جامعة القاهرة، ولقائه مع عمداء الكليات للتعاون في المجالات التكنولوجية، كما أعرب الوفد عن سعادته بزيارة الجامعة البريطانية بالشروق، وأيضًا معهد بحوث الإلكترونيات، مشيدًا بحسن استضافة الأساتذة والطلاب المصريين لهم.