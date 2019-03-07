شكرا لقرائتكم خبر عن إقالة عميد المعهد القومي للقلب.. والعاملون ينظمون وقفه احتجاجية السبت (التفاصيل) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أصدرت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، الخميس، قراراً بإقالة الدكتور جمال شعبان، عميد المعهد القومي للقلب، وتعيين الدكتور محمد أسامة، رئيس قسم الباطنة في المعهد خلفًا له، لمدة 3 أشهر مقبلة، والدكتور يسري كامل نائبا لمدير المعهد .

وعقب صدور قرار الإقالة سيطرت حالة من الغضب لدى العاملين بالمعهد من أطباء وتمريض وإداريين، وردد العاملون بالمعهد هتافات مناهضة لقرار الوزيرة وداعمه للمدير المقال، كما دعا العاملون بالمعهد إلى تنظيم وقفه احتجاجية السبت المقبل، اعتراضا على قرار الإقالة بمشاركة الأطباء وأطقم التمريض والإداريين لتوصيل رساله غضب واحتجاج لوزيرة الصحة على قرار الإقالة.

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وأشار مصدر طبي بالمعهد، أن قرار الإقالة كان ترجمة لما حدث بين العميد ووزيرة الصحة خلال جولتها الأخيرة بالمعهد حيث تحدثت معه بطريقه غير لائقة أمام الأطباء وهو ما دفع عميد المعهد للرد عليها قائلا: «احنا بنطور المعهد بعد ما استلمناه خرابه، وبننفذ توجيهات القيادة السياسية»، وهو ما أثار غضب الوزيرة حيث قالت له: «دي مش طريقه تكلم بها الوزيرة»، وانصرفت غاضبه .

وأشار المصدر، أن أطباء المعهد ساهموا بشكل كبير في القضاء على قوائم الانتظار للعمليات الجراحيه حيث يجري المعهد ٨٠ عملية يوميا بجهد يفوق الطبيعي، مشيرا أن الأطباء لن يشاركوا بعد في أي عمل إضافي يفوق المعدل الطبيعي .

كانت وزيرة الصحة أصدرت في سبتمبر الماضي، قرارًا بتعيين الدكتور جمال شعبان عميدًا للمعهد القومي للقلب، وذلك خلفًا للدكتور أحمد فتحي، بعد تشكيل لجنة لاختيار عميد جديد للمعهد، للمرة الأولى، حيث إنه كان من المعتاد الاختيار دون تحديد اختبارات.