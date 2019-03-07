شكرا لقرائتكم خبر عن غلق محطات مياه شرب جنوب المنيا بسبب «بقعة زيت» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أغلقت، الخميس، شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالمنيا، عددا من محطات مياه مآخذها نهر النيل في مركز ملوي بجنوب المحافظة، كإجراء احترازي لحين مرور بقعة زيت مفتتة قادمة من الجنوب حفاظًا على صحة المواطنين.

تم تشكيل لجنة تضم جهاز شؤون البيئة والوحدة المحلية لقرية المعصرة، وفرع شركة مياه الشرب والصرف الصحي بملوي، لاتخاذ جميع الإجراءات اللازمة من الناحية البيئية للحد من تلوث مياه الشرب.

وكانت شركة مياه الشرب أعلنت في وقت سابق عن بدء الإجراءات الاحترازية لمواجهة بقعة زيت مفتتة قادمة من محافظة أسيوط، والتعاون مع كافة الجهات المختصة، وغلق المحطات المرشحة على النيل احترازيا لحين مرور تلك البقعة، وطالبت الأهالي بتوفير احتياجاتهم من المياه تحسبًا لانقطاعها، لحين الانتهاء من التعامل مع البقعة وإعادة تشغيل المحطات.