شكرا لقرائتكم خبر عن «عبدالغفار» يشهد فعاليات الاختبار التقييمي للمرحلة الإكلينيكية لكليات الطب بالجامعات والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

شهد الدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، الخميس، بمقر المجلس الأعلى للجامعات عبر الفيديو كونفرانس فعاليات الاختبار التقييمي الثاني للمرحلة الإكلينيكية لكليات الطب بالجامعات، بمشاركة أكثر من 3 آلاف طالب وطالبة من طلاب الفرقة السادسة بكليات الطب من 21 جامعة على مستوى الجمهورية موزعة على النحو التالي: 18 كلية طب حكومية، و2 كلية طــــب خاصة، وكلية طب القوات المسلحة، بجامعات (القاهرة، وعين شمس، وأسيوط، وقناة السويس، والمنصورة، وطنطا، وبنها، وجنوب الوادي، وسوهاج، وبنى سويف، وكفر الشيخ، والمنيا، والإسكندرية، والزقازيق، والمنوفية، وأسوان، والفيوم، وبورسعيد، و6 أكتوبر، ومصر للعلوم والتكنولوجيا، بالإضافة إلى كلية طب بالقوات المسلحة)، والتي تنظمها الوزارة بالتعاون مع الهيئة العربية للتصنيع.

وقال «عبدالغفار» إن هذا الاختبار تم تصميمه طبقاً للمعايير الدولية، بحيث يقيس قدرات الطالب في مختلف المجالات بدقة وفعالية، دون أي تدخل بشري، فضلًا عن أنه يوفر بيئة آمنة للطلاب من حيث ضمان ثبات الاختبار الإلكتروني دون الاعتماد على وجود شبكة الإنترنت، ومنع أية محاولات للغش، بالإضافة إلى أن تصحيح الاختبار يتم إلكترونيا لضمان الشفافية وعدم التحيز والتمييز، مشيرًا إلى أن الهدف من هذا الاختبار هو الاستعداد لتعميمه على مستوى الجمهورية في قطاعات كثيرة لقياس مستوى الطلاب في بعض التخصصات.

Advertisements

وأشار الوزير إلى أن هذا الاختبار يأتي في إطار تنفيذ توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية بتطوير منظومة التعليم والامتحانات في مصر، ورفع مستوى خريجي الجامعات المصرية، خاصة خريجى كليات الطب بما يواكب مستويات خريجي الجامعات العالمية.

وأكد أهمية تطبيق الاختبار الموحد على طلاب القطاع الطبي، وذلك لتقييمهم للحصول على ترخيص مزاولة المهنة، مشيراً إلى التنسيق بين وزارتي التعليم العالي والصحة والجامعات في هذا الشأن، وتقنين إجراءات تلك الاختبارات، موضحاً دور ذلك في رفع كفاءة الأطباء المهنية وجميع المهن الطبية كالصيادلة وأطباء الأسنان والتمريض والعلاج الطبيعي.

ولفت «عبدالغفار» إلى أنه سيتم منح الـ (100) الأوائل من الطلاب المتفوقين في الاختبار المعرفي الموحد فرصة للتدريب بأحد المستشفيات الجامعية بالخارج.

شهد فعاليات الاختبار التقييمي عبر الفيديو كونفرانس د. حسين خالد رئيس لجنة قطاع الدراسات الطبية بالمجلس الأعلى للجامعات، وعدد من رؤساء الجامعات المصرية، ود. محمد لطيف أمين المجلس الأعلى للجامعات، واللواء الدكتور عمرو حجاب مدير كلية طب القوات المسلحة، ود. ياسر سليمان رئيس مجلس إدارة هيئة التدريب الإلزامي للأطباء، وممثلين عن الهيئة العربية للتصنيع، ود. حسام عبدالغفار أمين المجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية، ود. عادل عبدالغفار المستشار الإعلامي والمتحدث الرسمي للوزارة، ود. محمد الطيب مساعد الوزير للشئون الفنية.