شكرا لقرائتكم خبر عن مفتي الجمهورية يستقبل رئيس ديوان الوقف السني في العراق والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

استقبل الدكتور شوقي علام، مفتي الجمهورية، الخميس، الشيخ عبداللطيف الهميم، رئيس ديوان الوقف السني في العراق، لبحث أوجه تعزيز التعاون الديني بين دار الإفتاء وديوان الوقف السني بالعراق.

وأكد علام، خلال اللقاء، أن ثقافة المسلمين وتراثهم الحضاري عبر التاريخ كان موزعًا بين مصر والعراق والحجاز، مما عمَّق العلاقات بين كل منها، وأثرى حياة الشعبين الشقيقين وزاد من روابط المحبة بينهما.

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وأضاف المفتي أن العراق عانى خلال السنوات الماضية من جماعات داعش الإرهابية وفكرها المنحرف، إلا أنه بفضل الله استطاع عبور هذه المرحلة الحرجة بسبب تماسك المجتمع هناك ووجود قيادات دينية استطاعت أن تواجه جماعات الظلام بكل قوة.

من جانبه، أشاد رئيس ديوان الوقف السني في العراق بمجهودات مرصد الفتاوى التكفيرية والآراء المتشددة، الذي أنشأته الدار ويتصدى بكل قوة للفكر المتطرف بوسائل وأساليب مختلفة ومتنوعة تواكب العصر.

وأبدى «الهميم» تطلع ديوان الوقف السني العراقي إلى الاستفادة من خبرات الدار في هذا المجال والتعاون لإنشاء مرصد يواجه الفكر المتطرف في العراق.