شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ المنوفية و«محرز» يفتتحان أكبر مصنع لإنتاج الأعلاف في الشرق الأوسط (صور) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

افتتحت الدكتورة مني محرز نائب وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، اللواء سعيد عباس محافظ المنوفية، الخميس، أكبر مشروع مصري لإنتاج الأعلاف في منطقة الشرق الأوسط، وذلك بالمنطقة الصناعية بمدينة السادات بمحافظة المنوفية، بتكلفة استثمارية تصل إل ٨٠٠ مليون جنيه حاليا، ضمن خطة الدولة لتنفيذ مستلزمات الأعلاف للدواجن والأسماك.

وقالت محرز في تصريحات صحفية على هامش الافتتاح إن المشروع يتميز عن نظيره من المصانع الأخري بتكنولوجيات حديثة توفر في عمر التسويق وترفع القدرة على تحويل أعلاف الدواجن إلى لحوم بكميات أقل من مثيلاتها الأخرى حيث يمكن لكل 1.4 كجم علف إنتاج كيلو جرام من اللحوم البيضاء، موضحة أن ذلك من شأنه أن يحقق لمصر ميزة نسبية في إنتاج الأعلاف والمساعدة على توفير مستلزمات الإنتاج وزيادة القدرة على تسويق الإنتاج المحلي من الذرة.

وأضافت نائب وزير الزراعة أن المشروع يوفر منتجات أعلاف متميزة يستفيد منها قطاع الإنتاج الداجني والسمكى بما ينعكس على جذب الاستثمار في القطاعين خلال الفترة المقبلة مشيرة إلى أن منظومة إنتاج الأعلاف بمصنع السادات ذات جودة عالية نظرا لتميزه بمنظومة خاصة بالجرش والخلط والطبخ بالبخار وإنتاج البليت وهي أحدث التقنيات في العالم في مجال إنتاج أعلاف عالية القيمة الغذائية.

ومن جانبه، قال اللواء عباس محافظ المنوفية أن الدولة تقدم كافة التسهيلات اللازمة لتشجيع الإنتاج الداني في مصر لزيادة المعروض من اللحوم بالأسواق والحد من ارتفاع الأسعار والاستفادة من الميزة النسبية لمصر في هذه القطاع الحيوي.

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وأضاف المحافظ خلال افتتاح المصنع أن الدولة تبني بثلاث الدم والعمل والصبر وهو ما بحثنا على العمل المتواصل وزيادة الإنتاج لتطوير منظومة العمل في كل القطاعات لتحديث مصر وفقا لهذه الخطط والاستراتيجيات وأهمية المشاركة الاجتماعية لتنمية البلاد وليس الاعتماد على الدولة مشيدا بور رجال الأعمال في الاستثمار في مجالات قطاع الأمن الغذائي.

ومن جانبه قال المهندس محمود العناني عضو اتحاد منتجي الدواجن، إن المصنع يعدمن أكبر المصانع على مستوي العالم مصمم على أحدث النظم العالمية في إنتاج الأعلاف، بطاقة إجمالية تصل إلى 3400 طن يوميا، وإنه تم إنشاء المصنع وتركيب معداته وتشغيله بواسطة فريق مشروعات الشركة والمؤهل على أعلى مستوي علمي وعملي، موضحا إنه تمت الاستعانة بأحدث تقنيات الإنتاج في العالم، موضحًا أن الطاقة الإنتاجية للمشروع تصل إلى 3000 طن من علف الدواجن يومياً، و400 طن من علف الأسماك يومياً، موضحا أن شركة كأرجل العالمية وهي من أكبر مصنعي العلف تصل طاقة أكبر مصانعها إلى 2800 طن يومياً في كوريا الجنوبية، وهو ما يجعل مصر تتفوق على كوريا في إنشاء أكبر مصنع لإنتاج الأعلاف في العالم.

وأضاف العنانى أن المشروع يتكون من 4 صوامع لتخزين الذرة إيطالية الصنع تتسع لـ 20،000 طن، بالإضافة إلى 6 وحدات تخزين أخرى لتخزين كسب الصويا بطاقة 18,000 طن، موضحا أن هذا المصنع يتميز عن نظيره من مصانع الأعلاف بإنتاج الأعلاف المحببة وتشغيل أعلاف الأسماك، مما يوفر أعلاف ذات جودة مرتفعة تعمل على مساعدة المربيين للحصول على أعلى معدلات إنتاجية وبتكلفة أقل لانعدام الفاقد وارتفاع مستويات الهضم والمحتوى العالي من الطاقة والمكونات الغذائية لهذه الأعلاف.

وشدد العناني، على أن المشروع يعتمد على تطبيق المواصفات الدولية للأعلاف ووفقا للاشتراطات التي حددتها وزارة الزراعة لنوعية منتجات الأعلاف التي تخدم قطاع الإنتاج الداجني والأسماك، مشيرا إلى أن منظومة الإنتاج التي تتبناها الشركة في إطار الدور الوطني للقطاع الخاص في تنمية وتطوير قطاع الإنتاج الداجني والسمكي، وهو أحد أدوات الدولة لتحقيق التنمية المستدامة وتوفير فرص العمل للشباب.

وأوضح العناني أن أهم ما يميز هذه منتجات الأعلاف التي يتم طرحها مباشرة في السوق المحلي بعد الافتتاح، أنها من نوعية الأعلاف عالية الجودة، لاعتمادها على المواصفات العلمية للأعلاف، بما يساعد في إنتاج دواجن بجودة عالية ومتميزة، وتقوم بمساعدة الطائر على عملية النمو في أقل فترة وترفع مناعة الطائر، نتيجة احتواءها على الفيتامينات والأملاح المعدنية وفقا لاشتراطات التغذية التي تعتمدها الجهات الحكومية والعلمية

وشدد العناني على أن إحدى منتجات المصنع الجديد، هي إنتاج أعلاف الأسماك، وخاصة للأنواع الشهيرة في مصر والتي تحظي بالشعبية بين المصريين وهي أسماك البلطي، فضلا عن إنتاج أعلاف للأنواع التصديرية من الأسماك، مثل الدنيس والقاروص واللوت، والجمبري، وثعابين الأسماك، والأنواع الأخرى من الأسماك، موضحا أن جميع أنواع أعلاف الأسماك من الأصناف “الطافية” على سطح الماء لتسهيل عملية التغذية والاستفادة الكاملة من هذه الأعلاف.

​نائب وزير الزراعة و محافظ المنوفية يفتتحان أكبر مصنع لإنتاج الأعلاف فى الشرق الأوسط بمدينة السادات

​نائب وزير الزراعة و محافظ المنوفية يفتتحان أكبر مصنع لإنتاج الأعلاف فى الشرق الأوسط بمدينة السادات

​نائب وزير الزراعة و محافظ المنوفية يفتتحان أكبر مصنع لإنتاج الأعلاف فى الشرق الأوسط بمدينة السادات

​نائب وزير الزراعة و محافظ المنوفية يفتتحان أكبر مصنع لإنتاج الأعلاف فى الشرق الأوسط بمدينة السادات

​نائب وزير الزراعة و محافظ المنوفية يفتتحان أكبر مصنع لإنتاج الأعلاف فى الشرق الأوسط بمدينة السادات

​نائب وزير الزراعة و محافظ المنوفية يفتتحان أكبر مصنع لإنتاج الأعلاف فى الشرق الأوسط بمدينة السادات

​نائب وزير الزراعة و محافظ المنوفية يفتتحان أكبر مصنع لإنتاج الأعلاف فى الشرق الأوسط بمدينة السادات

​نائب وزير الزراعة و محافظ المنوفية يفتتحان أكبر مصنع لإنتاج الأعلاف فى الشرق الأوسط بمدينة السادات

​نائب وزير الزراعة و محافظ المنوفية يفتتحان أكبر مصنع لإنتاج الأعلاف فى الشرق الأوسط بمدينة السادات