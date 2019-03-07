شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ القاهرة يشكل لجنة هندسية لمعاينة العقارات المجاورة للعقار المنهار بالزيتون والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
تلقت غرفة العمليات المركزية بمحافظة القاهرة، صباح اليوم الخميس، بلاغا عن انهيار عقار بنطاق حي الزيتون، وبانتقال رئيس الحي والأجهزة المعنية لموقع العقار الكائن في 14 شارع صادق زايد المتفرع من شارع المطرية بالزيتون تبين انهيار العقار بالكامل المكون من أرضي و3 أدوار خالية من السكان.
وأصدر اللواء خالد عبدالعال، محافظ القاهرة، تعليماته بتشكيل لجنة هندسية من الحي لمعاينة العقارات المجاورة للتأكد من عدم تأثرها بالانهيار مع عمل الصلبات اللازمة حين الانتهاء من رفع المخالفات.
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