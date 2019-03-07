شكرا لقرائتكم خبر عن الإعدام لحلاق والمؤبد لصديقه بالشرقية: «قتلا 2 بسبب علاقة مع شقيقة الأول» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قضت محكمة جنايات الزقازيق برئاسة المستشار أحمد الشهاوي، الخميس، بمعاقبة حلاق بالإعدام شنقاً والمؤبد لصديقه لاتهامهما بقتل شابين طعناً بسلاح أبيض بمركز مشتول السوق.

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تعود أحداث القضية لعام 2018 عندما تلقى اللواء رضا طبلية، مدير أمن الشرقية الأسبق، إخطارا من اللواء محمد والي، مدير إدارة البحث الجنائي، بورود بلاغ بشأن العثور على «محمد. ر. ع» 19 سنة وصديقه «أحمد. ن. س» 19 سنة، ومقيمان بقرية المنير بدائرة مركز مشتول السوق جثتين وبهما إصابات وطعنات متفرقة بالجسم.

تم تشكيل فريق بحث جنائى برئاسة اللواء محمد والي، مدير المباحث الجنائية، ضم ضباط فرع البحث بمركز مشتول السوق، وتوصلت تحريات المباحث إلى أن وراء ارتكاب الواقعة كلا من «محمد. ر. ع» 18 سنة حلاق، وصديقه «محمد. ن. الـ» 17 سنة، عاطل، ومقيمان بذات الناحية، حيث استدرجا المجني عليه الأول إلى أحد الأماكن خارج القرية وكان برفقته صديقه، وقام المتهمان بطعنهما عدة طعنات متفرقة بالرقبة وجميع أنحاء الجسم مما أودى بحياتهما.

وأوضحت التحريات أن المتهم الأول استعان بصديقه لتأديب المجني عليه الأول لإقامته علاقة عاطفية مع شقيقته، وتم ضبط المتهمين والسلاح المستخدم، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة، وبالعرض على النيابة العامة قررت إحالتهما لمحكمة الجنايات، التي أصدرت حكمها السابق.