شكرا لقرائتكم خبر عن وزيرة الصحة تقيل عميد معهد القلب وتعين رئيس قسم القلب خلفا له والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قررت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، اليوم الخميس إقالة الدكتور جمال شعبان، عميد المعهد القومى للقلب، وتعيين الدكتور محمد أسامة، استشارى أمراض القلب فى المعهد خلفًا له.
وكان معهد القلب قد شهد خلال الفترة الماضية العديد من أعمال التطوير لرفع كفاءته وتقديم خدمات بجودة عالية للمواطن فى إطار توجيهات وزارة الصحة.
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