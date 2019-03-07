شكرا لقرائتكم خبر عن وزيرة الصحة تقيل عميد معهد القلب وتعين رئيس قسم القلب خلفا له والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قررت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، اليوم الخميس إقالة الدكتور جمال شعبان، عميد المعهد القومى للقلب، وتعيين الدكتور محمد أسامة، استشارى أمراض القلب فى المعهد خلفًا له.

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وكان معهد القلب قد شهد خلال الفترة الماضية العديد من أعمال التطوير لرفع كفاءته وتقديم خدمات بجودة عالية للمواطن فى إطار توجيهات وزارة الصحة.