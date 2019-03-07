شكرا لقرائتكم خبر عن نائب وزير الزراعة: الموافقة على 6 مشروعات للإنتاج الداجنى لإنتاج 400 مليون دجاجة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قالت الدكتورة منى محرز، نائب وزير الزراعة للثروة الحيوانية والسمكية والداجنة، إن وزارة الزراعة قامت بوضع خطة لزيادة الإنتاج الداجني والسمكي، وتشجيع الفرص الاستثمارية في هذا المجال لتنمية هذه القطاعات الهامة، بما يساهم في تقليص الفجوة وزيادة الإنتاج وتم الموافقة علي تنفيذ 6 مشروعات مشروعات جديدة لزيادة الإنتاج الداجني إلي 400 مليون دجاجة ومشروع إنتاج مليار بيضة وأيضا تم وضع خطة لزيادة الإنتاج المحلي للأسماك، حيث بلغت 1.8 مليون طن فى عام 2018 بهدف تحقيق الاكتفاء الذاتي والتصدير والوصول إلى الأسواق الدولية.

وجاء ذلك خلال افتتاح الدكتورة مني محرز نائب وزير الزراعة للثروة الحيوانية والسمكية والداجنة واللواء سعيد محمد عباس محافظ المنوفية أحدث مصنع لإنتاج أعلاف للدواجن والأسماك في مصر التابع لشركة الدقهلية للدواجن بمدينة السادات بمحافظة المنوفية وحضر الافتتاح رئيس هيئة الاستثمار والمناطق الحرة ومستشار وزير الاستثمار وممثلين من وزارة التجارة والصناعة وأعضاء لجنة الزراعة بمجلس النواب ورئيس مجلس مدينة السادات وكبار المستثمرين في صناعة الدواجن وممثلين من البنوك القومية بنك قناة السويس والبنك الأهلي وبنك مصر وممثلين من الشركات السويسرية والبلجيكية والنمساوية.

وذكرت نائب وزير أن هذا المصنع يعتبر من أكبر مصانع الأعلاف علي مستوي الشرق الأوسط، حيث تم تصميمه علي أحدث النظم العالمية في إنتاج الأعلاف ويأتي افتتاح هذا المصنع ضمن خطة الدولة لتشجيع قطاع الصناعة الوطنية، علي الإنتاج والتصدير إلي الخارج.

ونقلت "نائب الوزير" في بداية كلمتها الافتتاحية تحيات الدكتور عز الدين أبو ستيت وزير الزراعة واستصلاح الأراضي وتمنياته بالنجاح والتوفيق للشركة وأكدت أن الحكومة تعمل علي تشجيع الصناعة الوطنية لإنتاج الأعلاف التي تستھدف تلبية احتياجات السوق المحلية والتصدير إلي الخارج، مؤكدة علي أن دور القطاع الخاص ھو أن يكون شريك للدولة في تنمية قطاع الثروة الداجنة والسمكية وأعربت عن تقديرها لهذه الشركة لالتزامها بزيادة الاستثمار في مصر في مجال تصنيع الأعلاف المميزة للدواجن والأسماك، حيث تبلغ طاقته الإنتاجية 3000 طن أعلاف دواجن و400 طن أعلاف أسماك يوميا.

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وفي نهاية كلمتها "محرز" وجهت الشكر للشركة وتقديرها لدعمها المستمر لصناعة الدواجن والتزامها بضخ استثمارات جديدة في مصر في مجال تصنيع أعلاف الدواجن والأسماك والتهئنة بافتتاح المصنع الجديد وتمنياتها بدوام النجاح.