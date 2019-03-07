شكرا لقرائتكم خبر عن الصحة: كل 3 ثوان يتوفى شخص فى العالم بسبب مقاومة البكتيريا للمضادات الحيوية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال الدكتور محمد عبد الفتاح، رئيس الإدارة المركزية للشئون الوقائية، بوزارة الصحة والسكان، خلال إطلاق الخطة القومية لمقاومة الميكروبات للمضادات الحيوية، أنها مشكلة كبيرة تمس الكون كله، وليس دولة بمفردها، موضحا أن الوضع العالمى سىء، حيث إن هناك 700 ألف حالة وفاة تحدث سنويا، بسبب مقاومة البكتيريا للمضادات الحيوية، وبحلول عام 2050 ستصل معدلات الوفاة إلى 10 ملايين حالة وفاة، أى بمعدل حالة وفاة كل 3 ثوانى على وجه الأرض نتيجة مقاومة الميكروبات للمضادات الحيوية، وآسيا وأفريقيا أكثرهم، وأفريقيا تحتل نصيب الأسد، موضحا أن الاستخدام الخاطئ لمضادات الميكروبات هو السبب فى هذه المشكلة حيث إن الحصول على المضاد الحيوى هو أقرب من الحصول على قطعة من الشوكولاتة.

وأوضح أن هناك دول كثيرة سبقت، ومنها الولايات المتحدة الأمريكية عام 2015، ومنظمة الصحة العالمية قالت أن الوضع من سىء إلى أسوأ وسيكون المشكلة الصحية الاولى فى عام 2030 وطالبت منظمة الصحة العالمية أن يتم وضع مقاومة البكتيريا للمضادات الحيوية ضمن أولوياتها، وعلى أجندتها، موضحا أن مصر استجابت، وتم وضع مجموعات عمل، وبتعاون كافة الجهات المعنية، وقمنا برصد للوضع الحالى لأنها مشكلة، موضحا أنه يوجد لدينا قيادة صحيحة البنية، وقادر على بناء مصر لسن التشريعات، واللوائح اللازمة.