شكرا لقرائتكم خبر عن السيسى يعقد اجتماعا لمناقشة محاور الاستراتيجية المستقبلية لقطاع البترول والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسى، مع رئيس مجلس الوزراء، ووزير البترول، الذى عرض محاور الاستراتيجية المستقبلية لقطاع البترول، وكذلك الإنجازات غير المسبوقة التي حققها القطاع خلال الفترة الأخيرة.

وقال السفير بسام راضى، المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية، إن وزير البترول ، أشار إلى تحقيق مصر لأعلى معدل إنتاج للزيت الخام والغاز في تاريخها في فبراير الماضي بمعدل 1،8 مليون برميل مكافئ في اليوم، فضلاً عن أعلى معدل سنوي لتوصيل الغاز الطبيعي للمنازل في 2018 بمقدار مليون وحدة سكنية، وكذلك الوصول إلى أعلى معدل استثمارات في قطاع البترول خلال الأربع السنوات الماضية بحوالي 27 مليار دولار، بالإضافة إلى أعلى نسبة مساهمة للقطاع في نمو الناتج المحلي خلال الربع الثاني من العام المالي 2018/2019.