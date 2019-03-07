شكرا لقرائتكم خبر عن القوات المسلحة تنظم عددا من الندوات التثقيفية بمحافظتى القاهرة والمنيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نظمت قيادة قوات الدفاع الشعبى والعسكرى بالتعاون مع وزارتى التعليم العالى والتربية والتعليم عددا من الندوات التثقيفية لطلبة الجامعات والمدارس بمحافظتى القاهرة والمنيا، والتى تأتى فى إطار جهود القوات المسلحة لزيادة وعى الشباب بالأعمال البطولية للقوات المسلحة وترسيخ روح الولاء والانتماء والتأكيد على أن بناء الأوطان يبدأ من بناء الأجيال الناشئة .

تضمنت الندوات كلمة لقائد قوات الدفاع الشعبى والعسكرى استعرض خلالها جهود القوات المسلحة فى اقتلاع جذور الإرهاب من أرض سيناء الحبيبة، كذلك دور القوات المسلحة فى دفع عجلة التنمية وتقديم الدعم لكافة قطاعات المجتمع المدنى لإنجاز المشروعات القومية الكبرى التى تعد نواة المستقبل من أجل توفير الحياة الكريمة للمواطن المصرى .

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من جانبهم، أعرب الطلاب عن اعتزازهم بالقوات المسلحة، مؤكدين أنهم يحملون أسمى مشاعر التقدير والإجلال لقواتنا المسلحة ورجال الشرطة الذين يمثلون درع الوطن وسيفه فى الدفاع عن مقدساته ، كما شهدت الندوات تكريم عدد من أسر شهداء ومصابى القوات المسلحة والشرطة نظراً لما قدموه من تضحيات غالية لرفعة شأن الوطن .

تأتى تلك الندوات فى إطار سلسلة من الندوات التثقيفية التى تعقدها القوات المسلحة بمختلف المدارس والجامعات المصرية بالمراحل الدراسية المختلفة لتنمية الوعى القومى للأجيال الناشئة، حضر الندوات رئيس جامعة المنيا ونائب محافظ القاهرة وعدداً من القيادات التنفيذية والشعبية وعدد من أسر شهداء الجيش والشرطة ومصابى العمليات الحربية.