الفتوى والتشريع تنهى نزاعًا بين التعليم ومحافظة الإسكندرية حول 140 ألف جنيه ‎

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب – محمود الشوربجي:

انتهت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع برئاسة المستشار بخيت إسماعيل النائب الأول لرئيس مجلس الدولة، إلى حفظ فتوى نزاع بين محافظة الإسكندرية وهيئة الأبنية التعليمية، حول قيام الثانية بأداء مبلغ 140 ألف جنيه أنفقتها المحافظة لإقامة مدرسة، وتم غلق باب المنازعة بشأنه.

صدرت الفتوى ردًا على خطاب محافظ الإسكندرية، بشأن النزاع القائم بين محافظة الإسكندرية وهيئة الأبنية التعليمية حول تحديد الملتزم بأداء جميع المصاريف التي أنفقتها المحافظة في أعمال الحراسة على الأراضي الزراعية المخصصة لهيئة الأبنية التعليمية لإقامة مدرسة الإسكندرية الثانوية العسكرية عليها.

وأكدت الفتوى، أنه متى أوفت الجهة الإدارية المدعى عليها بالتزاماتها محل النزاع، ومن ثم لا يكون هناك وجه للاستمرار في نظر الموضوع.

وثبت أن مديرية التربية والتعليم بالإسكندرية، أدت مستحقات شركة الحراسة بأمر الدفع الإلكتروني بمبلغ 140 ألف جنيه.