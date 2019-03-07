ضبط أفريقي حاول تهريب 3 قطع ذهب وفضة بمنفذ أرقين البري

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- سامح غيث: تمكنت إدارة البحث الجنائي بإدارة شرطة منفذ أرقين البري من ضبط "مجدي.م"، يحمل جنسية إحدى الدول الأفريقية وبحوزته قطعتين مستديرتين الشكل صغيرة الحجم يشتبه أن تكون لمعدن الذهب تزن حوالي "82" جرام، وقطعه مستطيلة الشكل يشتبه أن تكون لمعدن الفضة وزنت حوالي 100 جرام مخفاه داخل إحدى حقائبه. تم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة للعرض على النيابة للتحقيق

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