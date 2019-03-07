محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- سامح غيث:
تمكنت وحدة مباحث مركز شرطة إسنا عقب تقنين الإجراءات من ضبط " فاطمة.ع"، رئيس مجلس إدارة إحدى الجمعيات بإسنا، وشقيقتها "نصرة"، "ياسر.ع"، "ناصر.ع"، "حنان.ع"، طبيبة بيطرية؛ لقيامهم بتحصيل مبالغ ماليه من العديد من المواطنين نظير استثمارهم في مجال تربية "الأرانب" والاتجار في الأدوية البيطرية، حيث قاموا بالاستيلاء على مبالغ مالية قدرها "مليون و800 ألف جنيه.
جاء ذلك في إطار جهود أجهزة البحث الجنائي بمديرية أمن الأقصر لضبط الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم النصب والاحتيال على المواطنين.
تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.
كانت هذه تفاصيل خبر بينهم طبيبة.. ضبط 5 أشخاص لاتهامهم بالنصب على المواطنين بالأقصر لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.