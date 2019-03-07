التأديبية العليا تعاقب مسئولين بسكك حديد مصر لإهدار المال العام

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمود الشوربجي: عاقبت المحكمة التأديبية العليا، رئيس الإدارة المركزية للعاملين السابق بهيئة سكك حديد مصر، بالغرامة التي تعادل أجره، وخصمت أجر شهرين من راتب كاتب استحقاقات بإدارة السلامة والمخاطر. كما خصمت 15 يومًا من أجر رئيس قسم الاستحقاقات بالسلامة والمخاطر بالهيئة، وذلك لخروجهم على مقتضى العمل الوظيفي، وأتوا ما من شأنه المساس بالمصلحة المالية للدولة. صدر الحكم برئاسة المستشار محمد ضياء نائب رئيس مجلس الدولة وسكرتارية محمد حسن.

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