الأموال العامة تضبط "هاكرز" اشترك مع آخر في القرصنة الإلكترونية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- سامح غيث:

ضبطت الأجهزة الأمنية، شخص لقيامه بالاشتراك مع آخر في ممارسة نشاطاً إجرامياً في مجال القرصنة الإلكترونية والاتجار بالعملات الافتراضية.

وردت شكوى للإدارة العامة لمباحث الأموال العامة، مفادها قيام "عاطف.ا"، بممارسة نشاط غير مشروع في مجال القرصنة الإلكترونية والاستيلاء على بيانات البطاقات الائتمانية لبعض الأشخاص، وترويج تلك البيانات على راغبي الحصول عليها مقابل مبالغ مالية، والتعامل في العملات الافتراضية "البيتكوين" بيعاً وشراءً.

بإجراء التحريات تبين قيام "عاطف.ص" صاحب شركة استيراد وتصدير، "أحمد.ا"، مقيمان دائرة قسم شرطة الدقي، بنشاط إجرامي واسع النطاق في مجال القرصنة الإلكترونية "الهاكرز" والاستيلاء على بيانات بطاقات الدفع الإلكتروني الخاصة ببعض الأشخاص الأجانب خارج البلاد، من خلال قيام الأول باستخدام أكواد وشفرات تُمكنه من الدخول غير المشروع على بعض مواقع شبكة المعلومات الدولية "الانترنت"، والحصول على بيانات بطاقات دفع إليكتروني تخص بعض الأشخاص خارج البلاد "غير معلومين له"، وبيعها لراغبي الحصول عليها مقابل مبالغ مالية، مستخدماً في ذلك برامج وتقنيات لإخفاء أية أثار أو دلالات تشير إلى تواجده على شبكة المعلومات الدولية، وذلك بالمخالفة لأحكام القانون.

وقيامه بالإتجار فب العملات الافتراضية "البيتكوين" التي يتحصل عليها نظير بيعه لبيانات بطاقات الدفع الإليكتروني المستولى عليها لبعض الأشخاص غير المعروفين عبر شبكة الانترنت، والإعلان عنها عبر صفحة الشركة بمواقع التواصل الاجتماعي ونشره لبعض الأحكام الخاصة بالعملات الافتراضية، وأساليب وأسعار تداولها بالمخالفة لأحكام القانون، وأنه يتخذ من إحدى شركات الاستيراد والتصدير المملوكة للأول والكائنة دائرة قسم شرطة العجوزة، مركزاً لنشاطه الإجرامي المشار إليه والذي تجاوز المائتي ألف جنيه.

عقب تقنين الإجراءات تم استهداف مقر الشركة وتم ضبط المتهم الثاني وضبط "مجموعة من المستندات والعقود التي توضح كيفية المشاركة في التداول بالعملات الافتراضية "بيتكوين"، ونسبة الأرباح والمشاركة فيها، خاتم أكلاشيه خاص بالشركة يحمل شعار عملة البيتكوين، دفتر فواتير ممهور بخاتم الشركة يحوي بداخله مكاسب العمليات التي تمت من خلال مزاولة نشاط الاتجار في العملات الافتراضية "البيتكوين"، جهاز كمبيوتر محمول "لاب توب" خاص بالمتهم الأول.

بمواجهة المتهم الثاني أقر بأن المتهم الأول هو صاحب الشركة ومسئول التشغيل وأن نشاطها يتمثل في الإتجار في العملات الافتراضية "البيتكوين".

بفحص جهاز الكمبيوتر المحمول تبين أنه محمل بالعديد من الملفات التي تحوي العديد من برامج الكمبيوتر التي تستخدم في إخفاء الهوية أثناء ممارسة النشاط المؤثم وأخرى خاصة باختراق المواقع الإليكترونية وكشف ثغراتها، وبعض المواقع الخاصة بتخليق أرقام البطاقات الائتمانية-العديد من المحادثات المتبادلة مع آخرين تتضمن العديد من بيانات بطاقات الدفع الإلكتروني المستولى عليها-العديد من البرامج الخاصة بتخليق واصطناع صفحات احتيالية للصفحات الرئيسية لبعض المواقع الشهيرة وذلك للحصول على بيانات بعض الأشخاص بطريق غير مشروع-العديد من الملفات تحتوى على كيفية تشغيل جهاز "MCR" وهو الجهاز المستخدم في تلقين الشرائط الممغنطة والشرائح الذكية لبطاقات دفع إليكتروني مزورة بالبيانات والأكواد المستولى عليها-بعض المواقع الخاصة بتداول العملات المشفرة عالمياً "البيتكوين" وكيفية إرسال واستقبال الرصيد على محافظ تلك العملات.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة للعرض على النيابة للتحقيق.