الأموال العامة تضبط صاحب مطبعة لتقليده المطبوعات والعلامات التجارية بالسلام

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- سامح غيث:

ألقت مباحث الأموال العامة، القبض على مدير مطبعة بمنطقة السلام، لقيامة بتقليد المطبوعات بدون تصريح من مصلحة التسجيل التجاري.

وتمكنت إدارة مكافحة جرائم الأموال العامة بمديرية أمن القاهرة، من ضبط "مصطفى.ح"، 30 سنة، المدير المسئول بإحدى المطابع" بدائرة السلام، لقيامه بتقليد المطبوعات والعلامات التجارية بالمطبعة عمله بدون تصريح من مصلحة التسجيل التجاري.

وبتفتيش المطبعة عثر بداخلها على المضبوطات التالية "8 زنكات مدون عليها أسماء بعض الجهات الحكومية والخاصة، كمية من المطبوعات مدون عليها اسم إحدى مكاتب التموين".

وبمواجهته بما أسفر عنه الضبط اعترف بتقليد المضبوطات بدون تكليف من الجهات المعنية لصالح عملائه لتحقيق أرباح غير مشروعة.

جاري تحرير المحضر اللازم، والعرض على النيابة لمباشرة التحقيق.