تفاصيل القبض على رئيس مكتب تموين الوراق و3 موظفين

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد شعبان:

كشفت تحريات الإدارة العامة لمباحث الجيزة، برئاسة اللواء رضا العمدة، عن ملابسات ضبط رئيس مكتب تموين الوراق، والذي أخلت النيابة العامة سبيله بكفالة مالية.

البداية معلومات سرية أكدتها تحريات العميد مصطفى البكري مدير مباحث التموين بمديرية أمن الجيزة، باستيلاء "م.ر"، رئيس مكتب تموين الوراق، على المال العام دون وجه حق، وأنه قام بتوظيف 3 أشخاص في المكتب يتولى دفع راتبهم الشهري.

وتوصلت جهود البحث والتحري إلى أن رئيس المكتب منح الأشخاص الثلاثة كلمة المرور "باسورد" مكنهم من الدخول إلى "السيسيتم" الخاص ببطاقات التموين الذكية، ومن ثم التلاعب في المعلومات وإصدار بطاقات لغير المستحقين.

بالعرض على اللواء دكتور مصطفى شحاتة مساعد وزير الداخلية لأمن الجيزة، وجه بضبط المشكو في حقه في حالة تلبس، وعقب تقنين إجراءات واستصدار إذن من النيابة العامة، تمكنت مأمورية بالتنسيق مع الجهات المعنية من ضبط رئيس مكتب تموين الوراق و3 موظفين، بحوزتهم عدد من البطاقات التموينية.

أمام جهات التحقيق، أقر الموظفون الثلاثة بصحة التحريات بقولهم: "إحنا بنقبض المرتب من البقالين لأننا مش على قوة المكتب" -حسب قولهم- كما تبين إصدارهم بطاقات دعم لأشخاص من القاهرة وأكتوبر بخلاف القانون.

تم تحرير المحاضر اللازم، وأحاله اللواء محمد عبد التواب نائب مدير مباحث الجيزة إلى النيابة العامة التي أخلت سبيلهم بكفالة 10 آلاف جنيه لكل منهم على ذمة التحقيقات.