"عبد العال" يستقبل رئيس مجلس الأمة الكويتي (صور)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أحمد علي:
استقبل الدكتور علي عبد العال، رئيس مجلس النواب، اليوم الخميس، مرزوق علي الغانم، رئيس مجلس الأمة الكويتي.
ورحب "عبدالعال" بمرزوق الغانم، مشيداً بالعلاقات الأخوية بين البلدين الشقيقين وتقدير مصر حكومة وشعباً لأمير دولة الكويت الشقيقة لدوره الداعم والبناء الذى يقوم به تجاه مصر وقضايا الأمة العربية.
وأكد الدكتور على عبدالعال، ضرورة التنسيق بين البلدين الشقيقين إزاء القضايا العربية محل الاهتمام المشترك، كما أشاد بمستوى العلاقات بين البلدين الشقيقين.
من جانبه، وجه الغانم، الشكر والتقدير للدكتور على عبدالعال على حفاوة الاستقبال التى لقيها في بلده الثاني مصر، مؤكداً على العلاقات الأخوية المتميزة التى تجمع البلدين الشقيقين.
كما أكد أهمية دور مصر في المنطقة العربية، واصفاً إياها بقلب العرب النابض، ومشيداً بالدور التاريخي المصري الداعم للكويت في جميع المجالات.
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