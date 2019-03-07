"مشروعات قوانين وطلبات إحاطة".. تفاصيل اجتماعات لجان النواب الأحد المقبل

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - أحمد علي:

تستأنف اللجان النوعية بمجلس النواب اجتماعاتها، يوم الأحد المقبل، لمناقشة عدد من مشروعات القوانين والاتفاقيات الدولية واستراتيجية مصر 2030 وطلبات إحاطة مقدمة من النواب إلى الحكومة.

وتناقش لجنة النقل والمواصلات طلب الإحاطة المقدم من رئيس اللجنة هشام عبدالواحد؛ بشأن مدى استفادة الهيئة القومية لسكك حديد مصر من التعديلات التشريعية على قانون إنشاء الهيئة في تطوير منظومة أداء الخدمة.

كما تناقش لجنة الإسكان والمرافق العامة والتعمير، مشروع قانون مقدم من النائب محمد عبدالغنى، و60 عضوا آخرين، والنائب محمود عثمان، و60 عضوًا آخرين، بتعديل بعض أحكام قانون نقابة المهندسين والصادر بالقانون رقم 66 لسنة 1974. ومشروع قانون النائبة شيرين فراج، و60 عضوًا آخرين، بمشروع قانون بشأن إنشاء نقابة المهندسين.

وتناقش اللجنة الفرعية من لجنة الخطة والموازنة المشكلة لبحث استراتيجية مصر 2030 وموازنة البرامج والأداء وما طالبت به اللجنة الفرعية في اجتماعها بتاريخ 3/3/2019 الخاصة بوزارتي التضامن الاجتماعي، والتعليم العالي والبحث العلمي.

كما تناقش لجنة الخطة والموازنة في اجتماع ثان عصر الأحد المقبل قرار رئيس الجمهورية رقم (54) لسنة 2019 بالموافقة على مذكرة التفاهم بين مصر والاتحاد الأوربي بشأن إطار الدعم الموحد 2017 - 2020، الموقعة في القاهرة بتاريخ 29/10/2017، والخطابات المتبادلة المُكملة لها الموقعة في بروكسل بتاريخي 17/10/2018 و30/10/2018.

وتستعرض لجنة الشئون الاقتصادية طلبات الإحاطة الموجهة لكل من وزيري المالية، والاستثمار والتعاون الدولي، والمقدمة النواب بشأن برنامج الطروحات ووقت طرح الأسهم وسياسة تسعير الأسهم ومدى الانخفاض الذي صاحب الأسعار. وما تم عرضه من برامج الطروحات ومدي جدوى تلك البرامج. والشركات الأربع المزمع طرحها للاكتتاب العام من قبل وزارة قطاع الأعمال العام بالبورصة المصرية. وبشأن عدم وضوح خطة الحكومة في التعامل مع اشتراطات قرض صندوق النقد الدولي.

وتتابع لجنة الشئون العربية التطورات في ملف العلاقات المصرية - الجزائرية في اجتماعين يعقدان صباح وعصر الأحد المقبل .. بينما تستكمل لجنة الشئون الإفريقية مناقشة آخر التطورات على الصعيد الإفريقي وتستقبل السفير الموريتاني بالقاهرة ودادي سيدي هيبة بقاعة كبار الزوار بمقر البرلمان.

وتناقش لجنة الدفاع والأمن القومي مشروع قانون المرور الجديد المقدم من الحكومة، ومشروعات القوانين المقدمة من النواب ذات الصلة بمشاركة مكاتب لجان الشئون الدستورية والتشريعية، الخطة والموازنة، الصناعة، النقل والمواصلات، والإدارة المحلية.

وتناقش لجنة الصناعة بمجلس النواب؛ بحضور المهندس عمرو نصار، وزير التجارة والصناعة؛ طلبي إحاطة بشأن قيام وزارة التجارة والصناعة بتسجيل بعض الماركات التجارية دون تحديد مواصفات موحدة، مما أدى إلى احتكار الاستيراد على فئة محددة؛ والثاني بشأن قيام هيئة التنمية الصناعية بالتعاقد مع أحد رجال الأعمال لإنشاء مصنع بنجر سكر على قطعة أرض بجنوب بورسعيد ولم يتم إنشاؤه حتى الآن.

كما تناقش لجنة الطاقة والبيئة مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 38 لسنة 1967 في شأن النظافة العامة؛ بالاشتراك مع مكاتب لجان الإدارة المحلية، والإسكان والمرافق العامة والتعمير، والخطة والموازنة.

وتبحث لجنة الزراعة والري والأمن الغذائي طلبات الإحاطة المقدمة من النواب بشأن المطالبة بإعادة النظر في سعر توريد محصولي قصب وبنجر السكر في ظل ارتفاع أسعار مستلزمات الإنتاج.

كما تناقش طلبات الإحاطة المقدمة من النواب بشأن عدم قيام شركة السكر والصناعات التكاملية بإرسال الشيكات الخاصة بسلفة القصب للبنك الزراعي المصري لوقف حساب الفائدة رغم التزام الزراع بتوريد المحصول، وبشأن تفعيل دور مجلس المحاصيل السكرية في استنباط أصناف جديدة من المحاصيل السكرية تكون عالية الإنتاج وإرشاد الزراع وتدريبهم على زراعتها، وبشأن عدم تنفيذ البنك الزراعي المصري لحكم المحكمة الدستورية العليا بوجوب تسليم العقارات المؤجرة للدولة والبنوك التي انتهت مدة عقود إيجارها إلى مالكيها بمحافظة سوهاج.. وذلك بحضور الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية.

وتناقش اللجنة أيضا مشروع القانون المقدم من الحكومة، بشأن قانون الزراعة العضوية، ومشروع القانون المقدم من النائب عبدالحميد دمرداش و60 نائباً (أكثر من عشر عدد أعضاء المجلس)، بشأن تنظيم إنتاج وتداول المنتجات الزراعية العضوية.

وتعقد لجنة التعليم والبحث العلمي أربع اجتماعات يوم الأحد لمناقشة مشروع قانون مقدم من الحكومة بإصدار قانون إنشاء هيئة تمويل العلوم والتكنولوجيا والابتكار؛ وذلك بمشاركة مكتب لجنة الخطة والموازنة.

اللجان النوعية بالنواب تستأنف اجتماعاتها الأحد المقبل لبحث مشروعات قوانين وطلبات إحاطة للحكومة

2019-03-07 12:06:27 GMT

مصر/اللجان النوعية/اجتماعات/برلمان أكبر أصغر إعادة الضبط

القاهرة في ٧ مارس/ أ ش أ/ تستأنف اللجان النوعية بمجلس النواب اجتماعاتها، يوم /الأحد/ المقبل، لمناقشة عدد من مشروعات القوانين والاتفاقيات الدولية واستراتيجية مصر 2030 وطلبات إحاطة مقدمة من النواب إلى الحكومة.

وتناقش لجنة النقل والمواصلات طلب الإحاطة المقدم من رئيس اللجنة هشام عبدالواحد؛ بشأن مدى استفادة الهيئة القومية لسكك حديد مصر من التعديلات التشريعية على قانون إنشاء الهيئة في تطوير منظومة أداء الخدمة.

كما تناقش لجنة الإسكان والمرافق العامة والتعمير، مشروع قانون مقدم من النائب محمد عبدالغنى، و60 عضوا آخرين، والنائب محمود عثمان، و60 عضوًا آخرين، بتعديل بعض أحكام قانون نقابة المهندسين والصادر بالقانون رقم 66 لسنة 1974. ومشروع قانون النائبة شيرين فراج، و60 عضوًا آخرين، بمشروع قانون بشأن إنشاء نقابة المهندسين.

وتناقش اللجنة الفرعية من لجنة الخطة والموازنة المشكلة لبحث استراتيجية مصر 2030 وموازنة البرامج والأداء وما طالبت به اللجنة الفرعية في اجتماعها بتاريخ 3/3/2019 الخاصة بوزارتي التضامن الاجتماعي، والتعليم العالي والبحث العلمي.

كما تناقش لجنة الخطة والموازنة في اجتماع ثان عصر الأحد المقبل قرار رئيس الجمهورية رقم (54) لسنة 2019 بالموافقة على مذكرة التفاهم بين مصر والاتحاد الأوربي بشأن إطار الدعم الموحد 2017 - 2020، الموقعة في القاهرة بتاريخ 29/10/2017، والخطابات المتبادلة المُكملة لها الموقعة في بروكسل بتاريخي 17/10/2018 و30/10/2018.

وتستعرض لجنة الشئون الاقتصادية طلبات الإحاطة الموجهة لكل من وزيري المالية، والاستثمار والتعاون الدولي، والمقدمة النواب بشأن برنامج الطروحات ووقت طرح الأسهم وسياسة تسعير الأسهم ومدى الانخفاض الذي صاحب الأسعار. وما تم عرضه من برامج الطروحات ومدي جدوى تلك البرامج. والشركات الأربع المزمع طرحها للاكتتاب العام من قبل وزارة قطاع الأعمال العام بالبورصة المصرية. وبشأن عدم وضوح خطة الحكومة في التعامل مع اشتراطات قرض صندوق النقد الدولي.

وتتابع لجنة الشئون العربية التطورات في ملف العلاقات المصرية - الجزائرية في اجتماعين يعقدان صباح وعصر الأحد المقبل .. بينما تستكمل لجنة الشئون الإفريقية مناقشة آخر التطورات على الصعيد الإفريقي وتستقبل السفير الموريتاني بالقاهرة ودادي سيدي هيبة بقاعة كبار الزوار بمقر البرلمان.

وتناقش لجنة الدفاع والأمن القومي مشروع قانون المرور الجديد المقدم من الحكومة، ومشروعات القوانين المقدمة من النواب ذات الصلة بمشاركة مكاتب لجان الشئون الدستورية والتشريعية، الخطة والموازنة، الصناعة، النقل والمواصلات، والإدارة المحلية.

وتناقش لجنة الصناعة بمجلس النواب؛ بحضور المهندس عمرو نصار، وزير التجارة والصناعة؛ طلبي إحاطة بشأن قيام وزارة التجارة والصناعة بتسجيل بعض الماركات التجارية دون تحديد مواصفات موحدة، مما أدى إلى احتكار الاستيراد على فئة محددة؛ والثاني بشأن قيام هيئة التنمية الصناعية بالتعاقد مع أحد رجال الأعمال لإنشاء مصنع بنجر سكر على قطعة أرض بجنوب بورسعيد ولم يتم إنشاؤه حتى الآن.

كما تناقش لجنة الطاقة والبيئة مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 38 لسنة 1967 في شأن النظافة العامة؛ بالاشتراك مع مكاتب لجان الإدارة المحلية، والإسكان والمرافق العامة والتعمير، والخطة والموازنة.

وتبحث لجنة الزراعة والري والأمن الغذائي طلبات الإحاطة المقدمة من النواب بشأن المطالبة بإعادة النظر في سعر توريد محصولي قصب وبنجر السكر في ظل ارتفاع أسعار مستلزمات الإنتاج.

كما تناقش طلبات الإحاطة المقدمة من النواب بشأن عدم قيام شركة السكر والصناعات التكاملية بإرسال الشيكات الخاصة بسلفة القصب للبنك الزراعي المصري لوقف حساب الفائدة رغم التزام الزراع بتوريد المحصول، وبشأن تفعيل دور مجلس المحاصيل السكرية في استنباط أصناف جديدة من المحاصيل السكرية تكون عالية الإنتاج وإرشاد الزراع وتدريبهم على زراعتها، وبشأن عدم تنفيذ البنك الزراعي المصري لحكم المحكمة الدستورية العليا بوجوب تسليم العقارات المؤجرة للدولة والبنوك التي انتهت مدة عقود إيجارها إلى مالكيها بمحافظة سوهاج.. وذلك بحضور الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية.

وتناقش اللجنة أيضا مشروع القانون المقدم من الحكومة، بشأن قانون الزراعة العضوية، ومشروع القانون المقدم من النائب عبدالحميد دمرداش و60 نائباً (أكثر من عشر عدد أعضاء المجلس)، بشأن تنظيم إنتاج وتداول المنتجات الزراعية العضوية.

وتعقد لجنة التعليم والبحث العلمي أربع اجتماعات يوم الأحد لمناقشة مشروع قانون مقدم من الحكومة بإصدار قانون إنشاء هيئة تمويل العلوم والتكنولوجيا والابتكار؛ وذلك بمشاركة مكتب لجنة الخطة والموازنة.​