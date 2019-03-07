وزير الدفاع يبحث مع نظيره اليوناني تعزيز التعاون العسكري

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد نصار:

التقى الفريق أول محمد زكي القائد العام للقوت المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى، الفريق أول بحري ايفانجلوس ابوستولاكس وزير الدفاع اليوناني والوفد المرافق له الذي يزور مصر حالياً، حيث أجريت له مراسم استقبال رسمية بمقر الأمانة العامة لوزارة الدفاع وعزفت الموسيقات العسكرية السلام الوطني لكلا البلدين.

تناول اللقاء تطورات الأوضاع بالمنطقة والمتغيرات علي الساحتين الاقليمية والدولية وانعكاسها على الأمن والاستقرار بالشرق الأوسط وسبل تعزيز التعاون والعلاقات العسكرية بين القوات المسلحة لكلا البلدين ، كما بحث الجانبان أوجه التعاون في المجالات العسكرية والتدريبات المشتركة بين مصر واليونان وتبادل الخبرات بين الجانبين فى مختلف المجالات.

وأشاد الفريق أول محمد زكي بمستوى التنسيق والتشاور بين البلدين فى المجالات العسكرية والأمنية معرباً عن تطلعه أن تشهد المرحلة القادمة مزيداً من التعاون والتكامل المشترك بين القوات المسلحة لكلا البلدين.

من جانبة أكد وزير الدفاع اليونانى على توافق الرؤى تجاه التعامل مع العديد من الملفات والموضوعات التى تمثل تحدياً أمام جهود الأمن والسلم الدوليين ، مشيراً إلي حرص بلاده على زيادة التعاون الثنائي بين البلدين في المجالات الدفاعية المختلفة .

حضر اللقاء الفريق محمد فريد رئيس اركان حرب القوات المسلحة وعدد من قادة القوات المسلحة والسفير اليونانى بالقاهرة .