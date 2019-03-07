السيسي يهنئ رئيس غانا بيوم الاستقلال

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - أ ش أ: بعث الرئيس عبدالفتاح السيسي ببرقية تهنئة إلى الرئيس نانا أكوفوادا رئيس جمهورية غانا بمناسبة الاحتفال بيوم الاستقلال.

كما أوفد الرئيس السيسي، أحمد محمد إيهاب الأمين برئاسة الجمهورية إلى سفارة جمهورية غانا بالقاهرة؛ للتهنئة بهذه المناسبة.

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