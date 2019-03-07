فريق سيارات هندسة عين شمس يفوز بمسابقة "شباب القادة"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب: محمد قاسم:

حقق فريق سيارات هندسة عين شمس، المركز الأول وجائزة مالية قدرها 50 ألف جنيهًا، بمسابقة مؤسسة شباب القادة والتي ستضافتها الجامعة الأمريكية بحضور الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، ورجل الأعمال أحمد أبوهشيمة.

وتمكن الفريق من الفوز بعد منافسة مع حوالي 50 نشاطًا طلابياً من مختلف الجامعات المصرية.

وتضمنت المسابقة العديد من الأنشطة الضخمة من الطلاب ومن بينها مشروعات خاصة بتنمية المجتمع وتطوير العشوائيات وتصنيع السيارات، إلى جانب أن هناك مشروعات طلابية خاصة بمجال الزراعة، وتطوير نظام التعليم.

كما شارك بالمسابقة القطاع الحكومى وكذلك القطاع الخاص والجانب الإعلامى.​