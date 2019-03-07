المتحدث العسكري ينشر فيديو "برومو يوم الشهيد"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمود مصطفى: نشر العقيد تامر الرفاعي المتحدث العسكري للقوات المسلحة، على صفحته الرسمية بـ"فيسبوك"، برومو "يوم الشهيد". ويتضمن الفيديو الذي نشره المتحدث العسكري التلاحم بين القوات المسلحة والشرطة وأفراد الشعب المصري. وتحتفل القوات المسلحة المصرية بيوم الشهيد في التاسع من مارس كل عام، وهو يوم الذي استشهد فيه الفريق عبدالمنعم رياض رئيس أركان حرب القوات المسلحة الأسبق.

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